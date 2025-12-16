По сети разлетелись фото упавшей елки во Львове: в мэрии ответили

Вечером 16 декабря львовские паблики сообщили о том, что в областном центре рухнула главная елка возле академического театра оперы и балета

В подтверждение этого появилось якобы фото упавшего дерева, украшенного светящимися гирляндами.

Уже вскоре в чатах пользователи начали писать, что с елкой все в порядке, и нигде ничего не падало. В то же время многие задавались вопросом из-за снимка.

Фото упавшей елки появилось во львовских пабликах

Фото вызвало такой резонанс, что на него отреагировали в городском совете

"Сообщения о "падении елки", которые сейчас распространяют отдельные каналы, не соответствуют действительности. Просим не распространять непроверенную информацию и доверять официальным источникам", – заявили в мэрии.

Администраторы пабликов извинились за ошибку, и большинство из них удалили фейковое фото, отметив, что оно было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.

Елка на месте

Главную елку во Львове установили 5 декабря, в канун дня святого Николая. Ее украсили иллюминацией, которую город приобрел еще в 2018 году. Гирлянды, общая длина которых 850 метров, частично обновили и отремонтировали. На верхушку елки установлен символический "противотанковый еж", сваренный специалистами "Львовэлектротранса" в 2022 году.

Главная елка Львова стоит и сияет

Почему история с елкой напугала людей

Падение елки воспринимается украинским обществом, которое почти четыре года живет в условиях полномасштабной войны, как плохой знак. Это связано с тем, что 19 декабря 2021 года в Мариуполе упала главная елка города, не выдержав порывов ветра. Через два месяца началось полномасштабное вторжение, и в результате боев за город в нем погибли тысячи жителей, а сам Мариуполь оказался в оккупации.

14 декабря 2025 года упала одна из главных елок Москвы, на Тверском бульваре, и теперь в соцсетях обсуждают, что это – нехорошее предзнаменование.

