Не обошлось без скандалов: топ-6 главных елок Украины в 2025 (фото, видео)

Новогодние и рождественские праздники приближаются, и именно елка в эти дни является одним из главных символов празднования. Фокус рассказывает о главных "пушистых красавицах" страны, стилях оформления и их особенностях, а также о неудачных украшениях, которые привели к скандалам.

Праздничная елка продолжает оставаться ключевым символом рождественских и новогодних праздников, символизирует приход нового года и воплощение наших желаний и надежд. Несмотря на продолжение войны РФ против Украины, "пушистая красавица" остается важным воплощением торжеств в больших и малых городах страны. О главных елках страны — в материале Фокуса.

Топ главных елок Украины в 2025 году

Киев

В этом году главную елку страны установили на столичной Софийской площади. Искусственное дерево высотой 16 метров было оформлено в пастельной гамме, а сам дизайн елки называется "Дыхание веков", который связан с архитектурной и исторической символикой Софии Киевской.

Именно монтаж и оформление координировали в КГГА и кураторы проекта Folk Ukraine. Официальное зажжение огней состоялось 6 декабря 2025 года ко Дню Святого Николая, при этом массовых праздничных мероприятий не проводили.

Главная елка столицы традиционно расположена на Софиевской площади Фото: Виталий Кличко / Telegram

Для украшения елки было использовано более 10 тысяч игрушек и гирлянд, а само освещение и сценическая зона обустроены благотворителями по согласованию местных властей. Отдельно рядом организовали небольшой каток и домики со сладостями и горячими напитками, а локация работает как праздничное пространство города.

В то же время Совет обороны столицы внес рекомендации по ситуации с безопасностью. Поэтому вокруг локации был введен режим ограничения массовых мероприятий и усиленные меры безопасности — обустройство укрытий, контроль посещаемости и координация со спасательными службами.

Львов

Главная городская елка установлена перед Львовским театром оперы и балета на проспекте Свободы. Организаторы установили 14-метровую живую елку, которую традиционно подарила семья из села Сокольники.

В общем украшения и гирлянды на елке составляют около 850 метров. Часть работ и установка декораций делали с учетом памятных мероприятий (включая минуту памяти во время открытия).

Праздничная елка во Львове Фото: Львівська міська рада

Зажжение огней состоялось 5 декабря 2025 года накануне Дня Святого Николая в присутствии сотен жителей и гостей города. В самой городской администрации говорят, что координировали процесс вместе с волонтерами и местными предпринимателями.

Львовская елка традиционно сопровождается праздничными событиями и ярмаркой в центре. Организаторы также сообщали о проведении мероприятий для семей и детей в прилегающей праздничной зоне.

Одесса

Главную елку Одессы 2025 года установили на Греческой площади в центре города. Официальное зажжение огней состоялось 6 декабря ко Дню Святого Николая.

Для оформления площади установлено несколько тематических инсталляций и традиционные праздничные домики: ярмарочная зона работает ежедневно в течение декабря. Елку украсили световыми гирляндами и шариками.

Вокруг елки также запланированы в течение всего праздничного месяца. Организаторы отметили, что праздничная локация упорядочена с учетом безопасности и комфорта посетителей: оборудовано освещение, сцены и зоны для семей.

Харьков

В Харькове главную елку 2025 года в пятый раз разместили на станции "Университет". Уже в течение нескольких лет главную елку города устанавливают под землей, а само зажжение огней состоялось 6 декабря.

Главная елка Харькова Фото: Накипело

Также небольшие елки и декоративные элементы установили на нескольких центральных станциях Харьковского метрополитена. Местные СМИ подчеркивают, что подземная локация позволяет безопасно и эстетично организовать праздничное оформление для большого количества посетителей.

Декорации для станций включают световые инсталляции, гирлянды и тематические элементы. Праздничные украшения и монтировали местные коммунальные службы и художники.

Днепр

В Днепре решили установить несколько елок в городе и в разных локациях. Одна из них размещена в центральном парке имени Тараса Шевченко.

Еще одна была смонтирована на Кельнском бульваре, а также в сквере Усачева. В то же время "парк-елка" представлена как искусственная конструкция около 5 метров, которую украсили гирляндами и шариками в сине-золотой палитре.

Город готовит несколько праздничных локаций и иллюминаций, а всего планируют украсить не менее пяти мест в центре. Днепровские медиа указывают, что некоторые конструкции использовались и в предыдущие годы (повторная установка и обновление украшений), что ускоряло монтаж и снижало расходы.

Полтава

В Полтаве главную новогоднюю елку 2025 года установили на Театральной площади — впервые с начала полномасштабной войны. Монтаж металлической основы начался 10 ноября 2025 года, хотя ранее эта конструкция претерпела изменения, и поэтому ее пришлось восстанавливать.

Елка в центре Полтавы Фото: Зміст

Официальное зажжение огней на елке состоялось 6 декабря 2025 года на День Святого Николая. По данным медиа, на монтаж и подключение иллюминации выделено 150 тысяч гривен

Возле елки в этом году организовали праздничную зону с аттракционами и торговыми палатками. Также здесь планируются манежная карусель, детские электромобили, игровые автоматы и торговые точки с угощениями.

Скандал с праздничными елками

Ряд украинских городов отказались от установки праздничных инсталляций. В частности, в Николаеве, Виннице, Тернополе, Житомире и Чернигове представители власти сообщили, что из-за ситуации с безопасностью и отсутствия финансирования не будут установлены елки.

В то же время монтаж праздничного декора к праздникам в Броварах привел к скандалу. Городские власти решили декорировать местную елку вблизи здания горсовета, а рядом с ней — находится памятник погибшим воинам российско-украинской войны.

Скандальная елка в Броварах Фото: Соцсети

Такой поступок чиновников вызвал возмущение и скандал в сети — местные жители откровенно писали, что на месте прощания с Героями висят "кровавые банты". В ответ на это декор полностью был снят, однако на этом история с елками в Броварах не исчерпалась.

Теперь непонимание местных вызвала местная искусственная елка в центре города, куда перенесли главное открытие и торжества к праздникам. Журналисты опросили мнение жителей Броваров относительно инсталляции новой елки города.

Реакция на "пушистую красавицу" была преимущественно неудовлетворительной или негативной. Также многие отмечают, что не понимают причин таких действий, а некоторые подозревают коррупционные мотивы таких поступков.

