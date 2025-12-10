Не обійшлося без скандалів: топ-6 головних ялинок України в 2025 (фото, відео)

Новорічні та різдвяні свята наближаються, і саме ялинка у ці дні є одним з головних символів святкування. Фокус розповідає про головні "пухнасті красуні" країни, стилі оформлення та їхні особливості, а також про невдалі оздоблення, які призвели до скандалів.

Святкова ялинка продовжує залишатися ключовим символом різдвяних і новорічних свят, символізує прихід нового року та втілення наших бажань і надій. Попри продовження війни РФ проти України, "пухнаста красуня" залишається важливим втіленням урочистостей у великих та малих містах країни. Про головні ялинки країни — в матеріалі Фокуса.

Топ головних ялинок України у 2025 році

Київ

Цьогоріч головну ялинку країни встановили на столичній Софійській площі. Штучне дерево висотою 16 метрів було оформлена в пастельній гамі, а сам дизайн ялинки має назву "Подих століть", який пов'язаний з архітектурною та історичною символікою Софії Київської.

Саме монтаж і оформлення координували в КМДА та куратори проєкту Folk Ukraine. Офіційне запалення вогнів відбулося 6 грудня 2025 року до Дня Святого Миколая, при цьому масових святкових заходів не проводили.

Головна ялинка столиці традиційно розташована на Софіївській площі Фото: Віталій Кличко / Telegram

Для прикрашення ялинки було використано понад 10 тисяч іграшок та гірлянд, а саме освітлення і сценічна зона облаштовані благодійниками за погодженням місцевої влади. Окремо поруч організували невелику ковзанку та будиночки з солодощами й гарячими напоями, а локація працює як святковий простір міста.

Водночас Рада оборони столиці внесла рекомендації щодо безпекової ситуації. Тому довкола локації було запроваджено режим обмеження масових заходів та посилені заходи безпеки — облаштування укриттів, контроль відвідуваності та координацію з рятувальними службами.

Львів

Головна міська ялинка встановлена перед Львівським театром опери та балету на проспекті Свободи. Організатори встановили 14-метрову живу ялинку, яку традиційно подарувала родина з села Сокільники.

Загалом прикраси та гірлянди на ялинці складають близько 850 метрів. Частину робіт та встановлення декорацій робили з врахуванням пам’ятних заходів (включно з хвилиною пам’яті під час відкриття).

Святкова ялинка у Львові Фото: Львівська міська рада

Запалення вогнів відбулося 5 грудня 2025 року напередодні Дня Святого Миколая в присутності сотень мешканців і гостей міста. В самій міській адміністрації кажуть, що координували процес разом із волонтерами та місцевими підприємцями.

Львівська ялинка традиційно супроводжується святковими подіями та ярмарком у центрі. Організатори також повідомляли про проведення заходів для сімей і дітей у прилеглій святковій зоні.

Одеса

Головну ялинку Одеси 2025 року встановили на Грецькій площі в центрі міста. Офіційне запалення вогнів відбулося 6 грудня до Дня Святого Миколая.

Для оформлення площі встановлено кілька тематичних інсталяцій і традиційні святкові будиночки: ярмаркова зона працює щодня протягом грудня. Ялинку прикрасили світловими гірляндами та кульками.

Навколо ялинки також заплановані протягом усього святкового місяця. Організатори наголосили, що святкова локація впорядкована з урахуванням безпеки та комфорту відвідувачів: обладнано освітлення, сцени та зони для сімей.

Харків

У Харкові головну ялинку 2025 року вп’яте розмістили на станції "Університет". Вже протягом кількох років головну ялинку міста встановлюють під землею, а саме запалення вогнів відбулося 6 грудня.

Головна ялинка Харкова Фото: Накипіло

Також невеликі ялинки та декоративні елементи встановили на кількох центральних станціях Харківського метрополітену. Місцеві ЗМІ підкреслюють, що підземна локація дає змогу безпечно та естетично організувати святкове оформлення для великої кількості відвідувачів.

Декорації для станцій включають світлові інсталяції, гірлянди та тематичні елементи. Святкові оздоблення та монтували місцеві комунальні служби та художники.

Дніпро

У Дніпрі вирішили встановити кілька ялинок у місті та в різних локаціях. Одна з них розміщена в центральному парку імені Тараса Шевченка.

Ще одну було змонтовано на Кельнському бульварі, а також у сквері Усачова. Водночас "парк-ялинка" подана як штучна конструкція близько 5 метрів, яку прикрасили гірляндами та кульками у синьо-золотій палітрі.

Місто готує кілька святкових локацій та ілюмінацій, а загалом планують прикрасити щонайменше п’ять місць у центрі. Дніпровські медіа вказують, що деякі конструкції використовувалися й у попередні роки (повторне встановлення та оновлення прикрас), що пришвидшувало монтаж і знижувало витрати.

Полтава

У Полтаві головну новорічну ялинку 2025 року встановили на Театральній площі — вперше з початку повномасштабної війни. Монтаж металевої основи почався 10 листопада 2025 року, хоча раніше ця конструкція зазнала змін, і тому її довелося відновлювати.

Ялинка в центрі Полтави Фото: Зміст

Офіційне запалення вогнів на ялинці відбулося 6 грудня 2025 року на День Святого Миколая. За даними медіа, на монтаж і підключення ілюмінації виділено 150 тисяч гривень

Біля ялинки цього року організували святкову зону з атракціонами та торговими ятками. Також тут плануються манежна карусель, дитячі електромобілі, ігрові автомати та торгові точки з частуваннями.

Скандал зі святковими ялинками

Низка українських міст відмовилися від встановлення святкових інсталяцій. Зокрема, в Миколаєві, Вінниці, Тернополі, Житомирі та Чернігові представники влади повідомили, що через безпекову ситуацію та відсутність фінансування не буде встановлено ялинки.

Водночас монтаж святкового декорту до свят у Броварах призвів до скандалу. Міська влада вирішила декорувати місцеву ялинку поблизу будівлі міськради, а поруч з нею — перебуває пам'ятник загиблих воїнам російсько-української війни.

Скандальна ялинка в Броварах Фото: Соцмережі

Такий вчинок чиновників викликав обурення та скандал у мережі — місцеві мешканці відверто писали, що на місці прощання з Героями висять "криваві банти". У відповідь на це декор повністю було знято, однак на цьому історія з ялинками в Броварах не вичерпалася.

Тепер нерозуміння місцевих викликала місцева штучна ялинка в середмісті, куди перенесли головне відкриття та урочистості до свят. Журналісти опитали думку мешканців Броварів щодо інсталяції нової ялинки міста.

Реакція на "пухнасту красуню" була переважно незадовільною чи негативною. Також багато хто відзначає, що не розуміють причин таких дій, а деякі підозрюють корупційні мотиви таких вчинків.

