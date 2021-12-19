В центре Мариуполя упала новогодняя елка, люди уносили игрушки с собой (фото, видео)

Главная елка Мариуполя высотой 14 метров не выдержала порывов ветра и завалилась на железное ограждение.

В центре Мариуполя на Театральной площади из-за сильных порывов ветра упала главная елка города. Об этом сообщило местное издание MRPL.CITY.

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Высота главной елки города – 14 метров, она состоит из 20 ярусов и более 3 тысяч еловых веток. Дерево украсили красными и золотыми шарами, а также гирляндами.

Елка наклонилась и под собственным весом завалилась на железное ограждение. Вся конструкция поломалась, никто из людей не пострадал. Кто-то не растерялся и унес с собой елочные украшения.

[ + – ] Елка на людей не упала

Полиция оцепила территорию, чтобы к дереву не подходили. На месте падения елки хотят собрать специальную комиссию и выяснить все причины случившегося.

Елку убирали автокраном, но его водитель сразу припарковаться на смог.

[ + – ] Елка состоит из каркаса и более 3 тыс. веток

Главную елку города установили 11 декабря, а зажгли в ночь на 19 декабря. Чрезвычайные службы Мариуполя предупреждали жителей о порывах ветра более 15 м/с.

Напомним, что в этом году главную елку в Киеве открыли 18 декабря. До этого в столице была традиция зажигать огни на главной елке на День святого Николая, 19 декабря.

Высота столичной елки – 31 метр, в ширину она будет на три метра больше, чем в прошлом году.

Фокус ранее писал, сколько денег потратили киевские власти на возведение новогоднего городка на Софийской площади в центре Киева.