В центре Мариуполя упала новогодняя елка, люди уносили игрушки с собой (фото, видео)
Главная елка Мариуполя высотой 14 метров не выдержала порывов ветра и завалилась на железное ограждение.
В центре Мариуполя на Театральной площади из-за сильных порывов ветра упала главная елка города. Об этом сообщило местное издание MRPL.CITY.
Высота главной елки города – 14 метров, она состоит из 20 ярусов и более 3 тысяч еловых веток. Дерево украсили красными и золотыми шарами, а также гирляндами.
Елка наклонилась и под собственным весом завалилась на железное ограждение. Вся конструкция поломалась, никто из людей не пострадал. Кто-то не растерялся и унес с собой елочные украшения.
Полиция оцепила территорию, чтобы к дереву не подходили. На месте падения елки хотят собрать специальную комиссию и выяснить все причины случившегося.
Елку убирали автокраном, но его водитель сразу припарковаться на смог.
Главную елку города установили 11 декабря, а зажгли в ночь на 19 декабря. Чрезвычайные службы Мариуполя предупреждали жителей о порывах ветра более 15 м/с.
Напомним, что в этом году главную елку в Киеве открыли 18 декабря. До этого в столице была традиция зажигать огни на главной елке на День святого Николая, 19 декабря.
Высота столичной елки – 31 метр, в ширину она будет на три метра больше, чем в прошлом году.
Фокус ранее писал, сколько денег потратили киевские власти на возведение новогоднего городка на Софийской площади в центре Киева.