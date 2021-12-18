В Киеве зажгли огни на главной елке страны (фото)

Вокруг елки разместили фигуры Иисуса, Божьей Матери, ангелочков и других героев Рождества.

В Киеве произошла торжественная церемония открытия главной елки страны на Софийской площади. Фото показало Суспильне.

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Если прошлые годы огни на елке загорались в День святого Николая 19 декабря, то в этот раз традицию нарушили и сделали это 18 числа.

Высота новогодней елки — 30 метров. Дерево украшают 20 тысяч игрушек. Инсталляции вокруг нее посвящены рождественской чудо-ночи.

На протяжении новогодних праздников у новогодней красавицы традиционно будут работать фотозоны, детские развлечения, мастерская, музей новогодних украшений, фудкорты и теплые зоны для отдыха. А вокруг памятника Богдану Хмельницкому будет работать каток в виде тоннеля.

На церемонии присутствовал мэр города Виталий Кличко, который пригласил всех желающих приходить к елке на праздник Николая и загадывать желание. Чиновник выразил надежду, что украинская елка попадет в список лучших в Европе, а этот год будет лучше предыдущего.

Известно, кто на церемонию открытия главной елки Украины пришли не только жители столицы, но и люди с других уголков страны, с которыми удалось пообщаться журналистам.

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Фокус сообщал ранее, что в этом году на обустройство новогоднего городка на Софийской площади Киева выделили более двух миллионов гривен.