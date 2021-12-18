У Києві спалахнули вогні на головній ялинці країни (фото)

Навколо ялинки розмістили фігури Ісуса, Божої Матері, янголят та інших героїв Різдва.

В Києві відбулася урочиста церемонія відкриття головної ялинки країни на Софійській площі. Фото показало Суспільне.

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Якщо минулі роки вогні на ялинці спалахували у День святого Миколая 19 грудня, то цього разу традицію порушили та зробили це 18 числа.

Висота новорічної ялинки – 30 метрів. Дерево прикрашають 20 тисяч іграшок. Інсталяції навколо неї присвячені різдвяній диво-ночі.

Протягом новорічних свят біля ялинки традиційно працюватимуть фотозони, дитячі розваги, майстерня, музей новорічних прикрас, фудкорти та теплі зони для відпочинку. А навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому працюватиме ковзанка у вигляді тунелю.

На церемонії був присутній мер міста Віталій Кличко, який запросив усіх бажаючих приходити до ялинки на свято Миколая та загадувати бажання. Чиновник висловив надію, що українська ялинка потрапить до списку найкращих у Європі, а цей рік буде кращим за попередній.

Відомо, що на церемонію відкриття головної ялинки України прийшли не лише мешканці столиці, а й люди з інших куточків країни, із якими вдалося поспілкуватися журналістам.

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Фокус повідомляв раніше, що цього року на облаштування новорічного містечка на Софійській площі Києва виділили понад два мільйони гривень.