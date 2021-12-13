У КМДА розповіли, скільки виділили на новорічне містечко на Софійській площі цьогоріч

Проєкт столична влада профінансує спільно з приватною компанією. З міського бюджету на облаштування новорічного містечка виділили понад 2 млн гривень.

На облаштування новорічного містечка на Софійській площі в Києві в міському бюджеті передбачено 2,2 млн грн. Придбанням головної ялинки країни займатиметься приватна компанія "Глобал-Декор" власним коштом. Про це Focus повідомили в Департаменті культури Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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За словами чиновників, "Глобал-Декор" взяв на себе зобов'язання організувати та провести новорічні заходи у центрі Києва, а також встановити головну ялинку. Компанія профінансує проєкт спільно з міською владою.

Так, фінансування зі столичного бюджету у розмірі 2,2 млн грн піде на:

монтаж, прикрашання і декорування мішурою та гірляндами вхідних арок;

монтаж і підключення гірлянд і світлодіодних мотивів, ялинкових іграшок і верхівки ялинки;

монтаж конструкцій вхідних арок;

монтаж і підключення гірлянд і світлодіодів навколо ялинки;

монтаж і підключення світлових та арт-інсталяцій "Різдвяна комета" на Софійській площі та Володимирському узвозі;

монтаж і підключення світлових інсталяцій у Центральному парку культури та відпочинку.

"Недоліки пов'язані з придбанням Головної новорічної ялинки, іграшок, мішури, гірлянд тощо з оплатою експлуатаційних витрат та обслуговуванням ялинки здійснюється організатором новорічних святкувань ТОВ "Глобал-Декор" за власний рахунок", — йдеться у відповіді департаменту на відповідний запит.

[ + – ] Відповідь Департаменту культури

[ + – ] Відповідь Департаменту культури

Щоб з'ясувати, скільки коштів "Глобал-Декор" має намір витратити на придбання та встановлення ялинки, 7 грудня Фокус звернувся за коментарем до представника компанії. 9 грудня у фірмі повідомили, що "розглядають питання" та "скоро нададуть відповіді на них". На момент публікації цього матеріалу в "Глобал-Декор" не надали Фокусу інформації про кошти, які вони мають намір витратити на прикрасу Софійської площі.

Нагадаємо, цьогоріч темою головної новорічної локації на Софійській площі буде Різдвяна чудо-ніч. Головну ялинку традиційно запалять у День святого Миколая 19 грудня. Навколо святкового дерева будуть збудовані фотозони, майстерня, музей новорічних прикрас і сцена, де відбуватимуться заходи. Навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому облаштують ковзанку.

Раніше Фокус писав, що торішня ялинка викликала скандал через незвичайну прикрасу — на верхівці святкового дерева був розміщений чаклунський капелюх. Після обурення киян головний убір із ялинки зняли.