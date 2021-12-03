У КМДА розповіли, якою буде головна ялинка країни

Вертеп біля новорічної ялинки буде найбільшим у Європі

Цього року темою головної новорічної локації на Софіївській площі буде Різдвяна диво-ніч. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Основу традиційного дерева оформлять у вигляді вертепу, у якому будуть фігурки Ісуса Христа, Марії, Йосипа, пастухів, волхвів, ангелів та колядників. У мерії запевняють, що вертеп стане найбільшим у Європі. Новорічне дерево прикрашатимуть 10 тисяч червоних та золотистих іграшок.

Новорічну ялинку урочисто запалять на День св. Миколая, 19 грудня. Дерево заввишки 31 м засяє теплим світлом у вигляді бані. Довжина гірлянди становитиме 10 км.

У Facebook уже з'явився відповідний пост.

[ + – ] Афіша Нового року на Софіївській площі

Навколо ялинки облаштують численні новорічні локації: фотозони, майстерню, музей новорічних прикрас та сцену, де відбуватимуться заходи. До ярмарку вестимуть чотири прикрашені арки з люстрами в центрі кожної. А довкола пам'ятника Богдану Хмельницькому облаштують ковзанку.

На Володимирському узвозі кияни зможуть підкріпитись на фудкорті. Через поточну ситуацію концепцію фудкорту буде змінено — там будуть подавати снеки та бутерброди, які можна буде поглинати на безпечній дистанції.

Нагадаємо, минулого року не обійшлося без скандалу навколо новорічної ялинки. Дерево, прикрашене "чаклунським" капелюхом, звинуватили в антихристиянських цінностях. У результаті скандальний головний убір з ялинки зняли.