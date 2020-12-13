В Киеве с главной елки Украины сняли скандальную шляпу

Шляпу заменят классической звездой, которую должны привезти уже сегодня.

С главной елки Украины на Софийской площади в Киеве сняли желтую шляпу. Об этом сообщает компания-организатор новогоднего праздника Folk Ukraine в Facebook.

"Друзья! Новогодне-рождественские праздники мы должны встречать в радости, мире и семейном уюте. Поэтому сегодня утром шляпу мы сняли, а на его месте в канун Святого Николая засияет волшебная звезда", – сообщили в Folk Ukraine.

Как сообщает телеканал Kyiv Live, шляпу заменят классической звездой, которую должны привезти уже сегодня.

Эта дизайнерская находка, как оказалось, вызвала бурю возмущения у некоторых христиан. Какое отношение к религии в принципе имеет праздничное дерево, выяснял Фокус. В Православной церкви Украины отрицательно отнеслись к необычному облику главной новогодней елки в центре Киева, на которую вместо традиционной Вифлеемской звезды нацепили желтую шляпу.

Напомним, в декабре 2020 года на главной елке страны вместо традиционной звезды появилась шляпа желтого цвета весом 58 килограммов. Эта дизайнерская находка, как оказалось, вызвала бурю возмущения у некоторых христиан.

4 декабря состоялся брифинг чиновников КГГА. На нем директор департамента культуры Диана Попова в шляпе заявила, что главную елку Украины в этом году откроют 19 декабря.