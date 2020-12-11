В ПЦУ возмущаются "ведьминской шляпой" на главной елке страны

В церкви не понимают, к какому празднику готовится Киев − к Рождеству или Хэллоуину.

В Православной церкви Украины отрицательно отнеслись к необычному облику главной новогодней елки в центре Киева, на которую вместо традиционной Вифлеемской звезды нацепили желтую шляпу.

Свое негодование выразил в Facebook Иван Сидор, представляющий пресс-службу ПЦУ.

"К какому празднику мы готовимся? Рождеству или Хэллоуину? Уж если ставите на исторической Софийской площади елку, то нужно иметь здравый смысл и увенчать ее звездой, которая и символизирует Рождество, свет, надежду. А не ведьминскую шляпу, которая с Рождеством и Новым годом ничего общего не имеет", − написал он.

Иван Сидор напомнил, что новогоднее дерево стоит на святом месте.

"Говорят, креативно? Считаю, что не стоило экспериментировать на главной елке страны. Тем более, которая в последнее время стоит на (без преувеличения) святом месте", − написал он.

При этом Иван Сидор отметил, что это исключительно его частное мнение.

Напомним, в декабре 2020 года на главной елке страны вместо традиционной звезды появилась шляпа желтого цвета весом 58 килограммов. Эта дизайнерская находка, как оказалось, вызвала бурю возмущения у некоторых христиан.

4 декабря состоялся брифинг чиновников КГГА. На нем директор департамента культуры Диана Попова в шляпе заявила, что главную елку Украины в этом году откроют 19 декабря.