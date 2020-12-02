Символ года? На главную елку страны вместо звезды установили шляпу (фото)

В этом году елка будет искусственной и как никогда высокой.

На главной елке страны вместо традиционной звезды появился шляпу желтого цвета весом 58 килограммов. Об этом сообщает ТСН.

Верхушка — из лозы и гирлянд и должна светиться. В этом году елка впервые будет искусственной и как никогда высокой — высотой 31 метр. А вот зажгут ее уже традиционно 19 декабря.

Отметим, ранее президент компании Folk Ukraine, которая организовывает новогодние праздники на Софийской площади Киева Игорь Добруцкий рассказал, что новогодняя елка-2021 будет самой необычной за последние годы.

Ранее искусственную елку использовали в 2011 году, тогда ее открыл Виктор Янукович.

Напомним, глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко в публикации на своем Telegram-канале предложил ввести по всей стране жесткий двухнедельный карантин на период новогодних праздников. Внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов предложил ввести жесткий карантин из-за коронавируса на рождественские праздники на три-четыре недели. Он заявил, что не верит в карантин выходного дня.