Чиновница КГГА в шляпе презентовала открытие главной киевской елки со шляпой вместо звезды

Согласно проекту, в этом году на главной елке страны вместо традиционной звезды повесят шляпу желтого цвета. Ее открытие должно состояться 19 декабря.

4 декабря состоялся брифинг чиновников Киевского городской государственной администрации (КГГА). На нем директор департамента культуры Диана Попова в шляпе заявила, что главную елку страны в этом году откроют 19 декабря.

Об сообщил в своем Telegram-канале журналист Евгений Куксин.

Отметим, согласно проекту в этом году главной елке страны вместо традиционной звезды появился шляпу желтого цвета весом 58 килограммов. Верхушка — из лозы и гирлянд. Она будет светиться. В этом году елка впервые будет искусственной и как никогда высокой — высотой 31 метр.

[ + – ] Проект главной елки страны Фото: Folk Ukraine

Ранее президент компании Folk Ukraine, которая организовывает новогодние праздники на Софийской площади Киева Игорь Добруцкий рассказал, что новогодняя елка-2021 будет самой необычной за последние годы.

До этого искусственную елку использовали в 2011 году, тогда ее открыл Виктор Янукович.

Похоже, в КГГА любят необычные головные уборы. В 2015 году мэр Киева Виталий Кличко во время присяги новых патрульных полицейских щегольнул фуражкой, чем вызвал смех своих коллег Петра Порошенко, Арсения Яценюка и Арсена Авакова.

Напомним, ранее необычный брифинг устроил и мэр Киева Виталий Кличко: он провел презентацию иллюстрированной книги с его фразами-ляпами, которые стали мемами. Он рассказал, что умеет над собой посмеяться и не обижается на смешные шутки, однако шутки "95 квартала", который до президентства возглавлял Владимир Зеленский, он смешными не считает.