Кличко во время презентации книги со своими цитатами-мемами упрекнул "95 квартал" за шутки

В книгу вошли наиболее известные цитаты мэра Киева, среди которых "не все могут смотреть в завтрашний день" и "уставший мост".

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге провел презентацию иллюстрированной книги, с его фразами-ляпами, которые стали мемами. Он отметил, что умеет над собой посмеяться и не обижается на смешные шутки. Однако шутки "95 квартала", который до президентства возглавлял Владимир Зеленский, он смешными не считает.

"Я все же выдал самоироничную книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная. Скажу откровенно, как человек, который умеет посмеяться над собой, не обижаться на шутки над собой. На смешные шутки. Я не имею в виду так называемые шутки "95 квартала"", — сказал Кличко.

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В книгу вошли наиболее известные цитаты мэра Киева, среди которых "не все могут смотреть в завтрашний день", "уставший мост", "чтобы холодная вода превратилась в горячую — ее нужно подогреть" и другие.

Кличко сказал, что тираж книги небольшой. Деньги с продаж планируется направить на благотворительность.

Отметим, на местных выборах 2020 года Кличка переизбрали мэром Киева в первом туре с результатом 50,52%.