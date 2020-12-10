Страсти из-за шляпы: главную елку Украины обвинили в нехристианских ценностях

Главная новогодняя елка страны, которую уже водрузили на Софиевской площади, увенчана шляпой. Эта дизайнерская находка, как оказалось, вызвала бурю возмущения у некоторых христиан. Какое отношение к религии в принципе имеет праздничное дерево, выяснял Фокус

Долгое время новогоднюю и заодно рождественскую елку в Киеве устанавливали на Майдане Незалежности. После Революции Достоинства она переселилась на более камерную и уютную Софиевскую площадь, где выглядит куда эффектней на фоне колокольни Софиевского собора. Дизайн елки особо не менялся – она была со звездой на макушке, — обычно она символизирует Вифлеемскую звезду, хотя во времена СССР чаще была красной, по аналогии с Кремлевскими, — украшена игрушками. Вокруг устанавливали ларьки для новогодней ярмарки.

Однако в 2020 году в Киевской мэрии решили соригинальничать и удивить киевлян и гостей столицы новым дизайном – теперь весь новогодний ансамбль объединяла идея сказки, а елку решили украсить золотистой шляпой. Интересные факты о елке этого года:

Елка обошлась почти в три миллиона гривен. Это без украшений и монтажа. Часть суммы оплатят спонсоры и меценаты.

Гирлянды будут образовывать над елкой купол. Отвечающие за установку главной елки страны уверяют — будет, словно звездное небо.

Игрушек, которыми украсят елку, всего будет около полутора тысяч единиц. Некоторые отливали в специальных формах.

Также возле елки будет гигантский пень с фотозонами и сказочными персонажами. Вместо концертов будет звучать фоновая музыка, а глинтвейн и еду будут продавать из киосков на вынос.

[ + – ] Елка до окончательного монтажа на Софиевской площади

Но, как оказалось, общая идея и дизайн критиков не интересуют. Они уже окрестили главное украшение главной елки – ведьмовским колпаком, отголоском язычества, атрибутом больше хэллоуинским, чем рождественско-новогодним, а потом совершенно неподходящим.

Один из главных аргументов – ставить елку в принципе – традиция христианская, а злополучная шляпа, которой так гордятся создатели, — атрибут нехристианский, а потому не место ему рядом с собором, в Киеве и вообще в Украине.

[ + – ] елка в киеве

[ + – ] елка в киеве

[ + – ] елка в киеве

Впрочем многие отметили позитивно, что елка искусственная, а значит, где-то в Карпатах, где традиционно рубили елку для Киева, уцелела одно дерево, а сказочный атрибут привнес дух волшебства, что очень хорошо.

[ + – ] елка в киеве

[ + – ] елка в киеве

Однако, если разобраться, традиция ставить елки и украшать их звездами, ангелочками и прочей мишурой – это вовсе не христианская традиция и существовала она задолго до того, как христианство возникло и распространилось. Но что точно является фактом – христианские лидеры приложили руку к популяризации елки, как главного атрибута Рождества, а потом и Нового года. Причина банальна – это красиво.

Откуда пошла традиция украшать елку?

Задолго до прихода христианства вечнозеленые деревья имели особое значение для людей в холодные зимние месяцы. Люди вешали ветки над дверями и окнами, полагая, что ветки защищают от ведьм, призраков и болезней.

В Северном полушарии древние народы праздновали зимнее солнцестояние, полагая, что солнце было богом и что зима приходила каждый год из-за болезни бога солнца. Солнцестояние было радостным днем, потому как оно свидетельствовало о том, что бог солнца возвращается к жизни, а ветви вечнозеленых деревьев символизировали возрождение жизни с наступлением тепла. И ель тогда большой роли не играла, кельты, например, предпочитали омелу

В Древнем Риме также отмечали день зимнего солнцестояния праздником под названим Сатурналии и украшали дома и храмы ветками вечнозеленых растений.

Популярная в Германии легенда связывает возникновение рождественской елки с именем Святого Бонифация. Согласно житию святого, чтобы показать германским язычникам бессилие их богов, тот срубил священный дуб Одина. На вопрос потрясенных германцев, как им отмечать Рождество, он указал им на маленькую ель, уцелевшую под рухнувшими ветвями дуба. Ее вечнозеленые ветви символизируют бессмертие, а верхушка указывает на небеса, как место обитания Бога.

[ + – ] Святой Бонифаций рубит дуб Одина

Так, в христианской Европе первыми ели в дом принесли лютеране, пресвитериане и католики. А протестантский реформатор Мартин Лютер, как считается, был первым, кто украсил ель свечками. Просто он шел домой через лес и восхитился тем, как красиво звезды сияли через ветви деревьев.

[ + – ] Мартин Лютер и его елочка, украшенная свечками

Украшали первые елки сладостями и яблоками, как символом райского плода. А первый стеклянный шарик выдули в Тюрингии в XVI ст. Только тогда такие игрушки были дороги и доступны только богачам.

До сих пор продолжаются споры, где и когда была впервые документально зафиксирована установка рождественской елки. Есть краткие упоминания о похожей церемонии в канун 1510 года в Риге. После праздника елку сожгли.

Интересно, но в США традиция украшать елки попала вместе с эмигрантами из Германии. И там ее восприняли в штыки, как и традицию распевать рождественские гимны. В 1621 году пуританский губернатор Уильям Брэдфорд писал, что он пытался искоренить "языческое издевательство" над рождественской елкой, утверждая, что оно способствует излишествам и в Писании про него ничего не написано. Пуритане Новой Англии очень долго игнорировали традицию наряжать елочку на рождество, а тех, кто пел гимны, объявляли нарушителями спокойствия и штрафовали.

[ + – ] Елочка королевы Виктории/Фото: открытые источники

Но повальная страсть к елкам, как атрибутам праздника началась после того, как в 1850 году королева Виктория с мужем, принцем Альбертом, нарядили небольшое деревце для своих детей и сложили под него подарки. Картинка появилась в Illustrated London News и с того момента елки зажигались по всему миру, радуя детей и иногда провоцируя пожары.

А в 1870 году американский президент Улисс Грант объявил рождество федеральным праздником.

Кто первый украсил елку в Российской Империи?

Этим человеком был Петр Первый в 1700 году. Он велел украшать дома еловыми ветвями. Правда изначально этому правили последовали только в питейных заведениях. По царскому указу, впредь предписывалось вести летосчисление не от Сотворения мира, а от Рождества Христова, и день "новолетия", до того времени, отмечавшийся на Руси 1 сентября, "по примеру всех христианских народов" отмечать 1 января. В указе давались также указания по организации новогоднего праздника: пускать ракеты, зажигать огни и украсить столицу (тогда еще Москву) хвоей: "По большим улицам, у нарочитых домов, пред воротами поставить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и мозжевелевых против образцов, каковы сделаны на Гостином дворе".

Первую елку в царском дворце установили только 24 декабря 1817 года по инициативе великой княгини Александры Федоровны, урожденной принцессы Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусской, супруги Николая Первого. И, как водится, моду подхватили все прогрессивные люди.

Что украшали в Украине до елок?

Традиционно, в хату вносили последний сноп, собранный на поле, после сбора урожая, дидуха. Это, конечно, еще дохристианская традиция, которая позже ассимилировалась и смешалась с христианскими. И если ель уже ставили в богатых домах, то селяне продолжали жить по своим собственным традициям. И даже появилась легенда, что святой Иосиф, пытаясь уберечь младенца Иисуса от холода в хлеву, где он родился, закрыл щель в стене снопом соломы, а именно, дидухом.

[ + – ] Дидух в центре Львова в 2019 году

Весной дидуха сжигали, символизируя начало весны, а ранее, как знак того, что души предков возвращаются на небо.

По-христиански ли украшать елку в принципе?

Если быть придирчивым, то оказывается, что традиция украшать елку, или любое другое вечнозеленое дерево на Новый Год и Рождество, в принципе не является христианской. Скорей это был некий компромисс церковников, которые пошли на уступки, приспособив и облагородив легендами совершенно языческую традицию.

Так и украшения, которые сейчас считаются традиционными и вокруг которых сейчас разрастаются дискуссии, появлялись и входили в моду благодаря неким инфлюэнсерам. Начиная от Мартина Лютера с его звездами и заканчивая королевой Викторией, которая ввела в моду елку в принципе.

Поэтому елку в шляпе, которую как раз заканчивают украшать на Софиевской площади, можно рассматривать исключительно с позиции "нравится-не нравится", ведь, как выясняется при небольшом экскурсе в историю, мы продолжаем следовать традиции древних римлян и их празднику Сатурналий.