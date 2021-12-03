В КГГА рассказали, какой будет главная елка страны
Вертеп возле новогодней елки будет самым большим в Европе
В этом году темой главной новогодней локации на Софиевской площади будет Рождественская чудо-ночь. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Основу традиционного дерева оформят в виде вертепа, в котором будут участвовать фигурки Иисуса Христа, Марии, Иосифа, пастухов, волхвов, ангелов и колядников. В мэрии уверяют, что вертеп станет самым большим в Европе. Новогоднее дерево будут украшать 10 тысяч красных и золотистых игрушек.
Новогоднюю ель торжественно зажгут на День св. Николая, 19 декабря. Дерево высотой 31 м засияет теплым светом в виде купола. Длина гирлянды будет составлять 10 км.
В Facebook уже появилось соответствующее мероприятие.
Вокруг елки обустроят многочисленные новогодние локации: фотозоны, мастерскую, музей новогодних украшений и сцену, где будут проходить мероприятия. К ярмарке будут вести четыре украшенные арки с люстрами в центре каждой. А вокруг памятник Богдану Хмельницкому обустроят каток.
На Владимирском спуске киевляне смогут подкрепиться на фудкорте. Из-за текущей ситуации концепция фудкорта будет изменена — там будут подавать снеки и бутерброды, которые можно будет поглощать на безопасной дистанции.
Напомним, в прошлом году не обошлось без скандала вокруг новогодней елки. Дерево, украшенное "колдовской" шляпой, обвинили в антихристианских ценностях. В итоге, скандальный головной убор с елки сняли.