В КГГА рассказали, какой будет главная елка страны

Вертеп возле новогодней елки будет самым большим в Европе

В этом году темой главной новогодней локации на Софиевской площади будет Рождественская чудо-ночь. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Основу традиционного дерева оформят в виде вертепа, в котором будут участвовать фигурки Иисуса Христа, Марии, Иосифа, пастухов, волхвов, ангелов и колядников. В мэрии уверяют, что вертеп станет самым большим в Европе. Новогоднее дерево будут украшать 10 тысяч красных и золотистых игрушек.

Новогоднюю ель торжественно зажгут на День св. Николая, 19 декабря. Дерево высотой 31 м засияет теплым светом в виде купола. Длина гирлянды будет составлять 10 км.

В Facebook уже появилось соответствующее мероприятие.

[ + – ] Афиша Нового года на Софиевской площади

Вокруг елки обустроят многочисленные новогодние локации: фотозоны, мастерскую, музей новогодних украшений и сцену, где будут проходить мероприятия. К ярмарке будут вести четыре украшенные арки с люстрами в центре каждой. А вокруг памятник Богдану Хмельницкому обустроят каток.

На Владимирском спуске киевляне смогут подкрепиться на фудкорте. Из-за текущей ситуации концепция фудкорта будет изменена — там будут подавать снеки и бутерброды, которые можно будет поглощать на безопасной дистанции.

Напомним, в прошлом году не обошлось без скандала вокруг новогодней елки. Дерево, украшенное "колдовской" шляпой, обвинили в антихристианских ценностях. В итоге, скандальный головной убор с елки сняли.