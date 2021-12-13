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В КГГА рассказали, сколько выделили на новогодний городок на Софийской площади в этом году

Руслан Зерницкий
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Елка, Киев, Софийская площадь, Новый год
Фото: Folk Ukraine | Фокус узнал стоимость главной новогодней елки в Киеве

Проект столичные власти профинансируют совместно с частной компанией. Из городского бюджета на обустройство новогоднего городка выделили 2,2 млн гривен.

На обустройство новогоднего городка на Софийской площади в Киеве в городском бюджете предусмотрено 2,2 млн грн. Приобретением главной елки страны будет заниматься частная компания "Глобал-Декор" за свой счет. Об этом Фокусу сообщили в Департаменте культуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По словам чиновников, "Глобал-Декор" взял на себя обязательства организовать и провести новогодние мероприятия в центре Киева, а также установить главную елку. Компания профинансирует проект совместно с городскими властями.

Так, финансирование из столичного бюджета в размере 2,2 млн грн уйдет на:

  • монтаж, украшение и декорирование мишурой и гирляндами входных арок;
  • монтаж и подключение гирлянд и светодиодных мотивов, елочных игрушек и верхушки елки;
  • монтаж конструкций входных арок;
  • монтаж и подключение гирлянд и светодиодов вокруг елки;
  • монтаж и подключение световых и арт-инсталляций "Рождественская комета" на Софийской площади и Владимирском спуске;
  • монтаж и подключение световых инсталляций в Центральном парке культуры и отдыха.

"Издержки связанные с приобретением Главной новогодней елки, игрушек, мишуры, гирлянд и т.д., с оплатой эксплуатационных расходов и обслуживанием елки осуществляется организатором новогодних празднований ТОВ "Глобал-Декор" за собственный счет", — говорится в ответе департамента на соответствующий запрос.

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Ответ Департамента культуры
Елка, Киев, стоимость, новый год, новогодний городок, Софийская площадь
Ответ Департамента культуры

Чтобы выяснить, сколько средств "Глобал-Декор" намерен потратить на приобретение и установку елки, 7 декабря Фокус обратился за комментарием к представителю компании. 9 декабря в фирме сообщили, что "рассматривают вопросы" и "скоро предоставят ответы на них". На момент публикации этого материала в "Глобал-Декор" не предоставили Фокусу информации о средствах, которые они намерены потратить на украшение Софийской площади.

Напомним, в этом году темой главной новогодней локации на Софийской площади будет Рождественская чудо-ночь. Главную елку традиционно зажгут в День святого Николая 19 декабря. Вокруг праздничного дерева будут построены фотозоны, мастерская, музей новогодних украшений и сцена, где будут проходить мероприятия. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому обустроят каток.

Ранее Фокус писал, что прошлогодняя елка вызвала скандал из-за необычного украшения — на верхушке праздничного дерева была размещена колдовская шляпа. После негодования киевлян головной убор с ели сняли.