У центрі Маріуполя впала новорічна ялинка, люди забирали іграшки із собою (фото, відео)

Головна ялинка Маріуполя заввишки 14 метрів не витримала поривів вітру та завалилася на залізну огорожу.

У центрі Маріуполя на Театральній площі через сильні пориви вітру впала головна ялинка міста. Про це повідомило місцеве видання MRPL.CITY.

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Висота головної ялинки міста – 14 метрів, вона складається з 20 ярусів та понад 3 тисячі ялинових гілок. Дерево прикрасили червоними та золотими кулями, а також гірляндами.

Ялинка нахилилася і під власною вагою завалилася на залізну огорожу. Вся конструкція зламалася, ніхто з людей не постраждав. Хтось не розгубився і забрав із собою ялинкові прикраси.

[ + – ] Ялинка на людей не впала

Поліція оточила територію, щоб до дерева не підходили. На місці падіння ялинки хочуть зібрати спеціальну комісію та з'ясувати всі причини того, що сталося.

Ялинку прибирали автокраном, але його водій одразу припаркуватися на зміг.

[ + – ] Ялинка складається з каркасу та понад 3 тис. гілок

Головну ялинку міста встановили 11 грудня, а запалили у ніч на 19 грудня. Надзвичайні служби Маріуполя попереджали мешканців про порив вітру понад 15 м/с.

Нагадаємо, що цього року головну ялинку у Києві відкрили 18 грудня. До цього у столиці була традиція запалювати вогні на головній ялинці на День святого Миколая, 19 грудня.

Висота столичної ялинки – 31 метр, завширшки вона буде на три метри більше, ніж минулого року.

Фокус раніше писав, скільки грошей витратила київська влада на зведення новорічного містечка на Софійській площі у центрі Києва.