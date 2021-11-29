Висотою 31 метр. У Києві на Софійській площі розпочали монтаж новорічної ялинки (фото, відео)

Цього року символ свята прикрасять іграшками вітчизняного виробництва. Їх буде не менше ніж 20 тисяч.

Сьогодні, 29 листопада, на Софійській площі столиці розпочали облаштування новорічного містечка. За традицією монтажники передусім встановлять святкову ялинку. Про це повідомляє "Вечірній Київ".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Цього року, як повідомляється, новорічна ялинка буде штучною, а її висота становитиме 31 метр, при цьому завширшки вона буде на три метри більша, ніж минулого року. Для противаги проведуть монтаж бетонних блоків загальною вагою 100 тонн. Ялинку, як і більшість іграшок, якими її прикрасять, виготовили на львівській фабриці. А над дизайном головного новорічного символу працював президент компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький.

"Цього року ми прикрасимо ялинку невеликими іграшками вітчизняного виробництва. Одна іграшка – вісім сантиметрів у діаметрі. Їх буде 20 тисяч, не менше. 75% – червоного кольору та 25% – золотого", – розповів Добруцький.

Святкове містечко буде облаштовано за біблійною тематикою – біля ялинки встановлять Різдвяний вертеп, а під деревом розмістять постаті немовляти Ісуса, святого сімейства, пастухів, ангелів, царів і волхвів. Організатори стверджують, що вертеп буде найбільшим у Європі.

Проте з огляду на епідеміологічну ситуацію столична мерія вирішила не встановлювати концертну сцену та не проводити традиційний новорічний ярмарок.

Відкриття новорічного містечка на Софіївській площі планують у день св. Миколи 19 грудня. Захід, початок якого заплановано на 16:00, очолить мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, що минулого року верхівку новорічної ялинки мали прикрасити капелюхом чарівника. Однак після скандалу, що розгорівся, їй знайшли окреме місце на Софійській площі в столиці.

У Віндзорському замку встановили розкішну шестиметрову ялинку, яку прикрасили сотнями скляних куль, що переливаються, й іншими фігурками. Для оформлення новорічного дерева знадобилася участь кількох співробітників, які користувалися драбинами, щоб дотягнутися до найвищих гілок.