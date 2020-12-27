Скандальной шляпе с главной елки нашлось место на Софийской площади (фото)

"Шляпа волшебника"стала отдельным арт-объектом столицы.

Скандальной шляпе, которая изначально должна была стать украшением верхушки главной елки страны, все же нашлось место на Софийской площади в столице. Ее превратили в отдельный самостоятельный элемент новогоднего украшения площади, установив уже не на вершине, а возле новогодней елки.

Об этом сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова на своей странице в Facebook.

Под шляпой оборудовали "волшебное кресло", на котором можно сфотографироваться.

"Длиннющая очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой", – написала Попова.

Фото под экспонатом теперь можно сделать всем желающим.

"Очень рада, что нам удалось в конце выполнить обещание – вернуть волшебную шляпу", – добавила Попова.

Большинство пользователей соцсетей положительно оценили такое креативное решение.

"Хорошая задумка", "Шляпа прекрасная. Очередь удивляет и пугает", "Класс! Завтра пойду смотреть на шляпу", – отметили в соцсетях неравнодушные граждане.

Напомним, вокруг главной новогодней елки в Киеве в этом году разгорелся настоящий скандал. В декабре на ней вместо традиционной звезды появилась шляпа желтого цвета весом 58 килограммов. 4 декабря состоялся брифинг чиновников КГГА, на котором директор департамента культуры Диана Попова рассказывала о главной елке сидя со шляпой на голове.

Дизайнерская находка вызвала бурю возмущения у некоторых христиан. В частности, в Православной церкви Украины отрицательно отнеслись к необычному облику главной новогодней елки в центре Киева, на которую вместо традиционной Вифлеемской звезды нацепили желтую шляпу.

Многие пользователи соцсетей также с негативном высказались касательно идеи повесить на главную елку страны шляпу.

А 13 декабря стало известно, что скандальную шляпу с главной елки страны все же сняли.

Директор компании FalkUkraine, которая занималась организацией украшения главной елки страны в Киеве, позже сказал: "Жалею, что пришлось снять шляпу". По его словам, одной из причин для снятия этой шляпы стало давление на них в соцсетях.