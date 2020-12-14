"Жалею, что снял шляпу с елки. Время нас рассудит", - организатор новогодней елки в Киеве

Директор компании FalkUkraine Добруцкий заявил, что на них оказывали давление в соцсетях из-за шляпы на елке.

Игорь Добруцкий, директор компании FalkUkraine, которая занималась организацией украшения главной елки страны в Киеве, рассказал Telegram-каналу PavlovskyNews, что на них оказывали давление в соцсетях из-за шляпы, которая какое-то время провисела на вершине новогоднего дерева. По словам Добруцкого, он жалеет, что пришлось снять эту шляпу.

"Жалею, что сняли шляпу. Половину работы обычно не показывают и за половину работы не спрашивают. Но общество так наэлектризовано и "ковидом", и политикой, что пришлось принять сторону компромисса", — рассказал Добруцкий.

Он отметил, что "компромисс — это не всегда шаг вперед" и добавил: "Время нас рассудит".

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Примечательно, что на вопрос журналиста, "не обращался ли к ним кто-то из политиков касательной этой шляпы", директор FalkUkraine отвечать напрямую не захотел.

Напомним, в декабре 2020 года на главной елке страны вместо традиционной звезды появилась шляпа желтого цвета весом 58 килограммов. Эта дизайнерская находка, как оказалось, вызвала бурю возмущения у некоторых христиан.

4 декабря состоялся брифинг чиновников КГГА. На нем директор департамента культуры Диана Попова в шляпе заявила, что главную елку Украины в этом году откроют 19 декабря.

Дизайнерская находка, как оказалось, вызвала бурю возмущения у некоторых христиан. Какое отношение к религии в принципе имеет праздничное дерево, выяснял Фокус. В Православной церкви Украины отрицательно отнеслись к необычному облику главной новогодней елки в центре Киева, на которую вместо традиционной Вифлеемской звезды нацепили желтую шляпу.

13 декабря стало известно, что скандальную шляпу с главной елки страны все же сняли.