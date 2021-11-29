Высотой в 31 метр. В Киеве на Софийской площади начали монтаж новогодней елки (фото, видео)

В этом году символ праздника украсят игрушками отечественного производства. Их будет не меньше 20 тысяч.

Сегодня, 29 ноября, на Софийской площади столицы начали обустройство новогоднего городка. По традиции монтажники, прежде всего, установят праздничную елку. Об этом сообщает "Вечерний Киев".

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В этом году, как сообщается, новогодняя елка будет искусственной, а ее высота составит 31 метр, при этом в ширину она будет на три метра больше, чем в прошлом году. Для противовеса проведут монтаж бетонных блоков общим весом 100 тонн. Елку, как и большинство игрушек, которыми она будет украшена, изготовили на львовской фабрике. А над дизайном главного новогоднего символа работал президент компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

"В этом году мы украсим елку небольшими игрушками отечественного производства. Одна игрушка – восемь сантиметров в диаметре. Их будет 20 тысяч, не меньше. 75% – красного цвета, и 25% – золотого", – рассказал Добруцкий.

Праздничный городок будет обустроен по библейской тематике – возле елки установят Рождественский вертеп, а под деревом разместят фигуры младенца Иисуса, святого семейства, пастухов, ангелов, царей и волхвов. Организаторы утверждают, что вертеп будет самым большим в Европе.

Тем не менее, учитывая эпидемиологическую ситуацию, столичная мэрия решила не устанавливать концертную сцену и не проводить традиционную новогоднюю ярмарку.

Открытие новогоднего городка на Софиевской площади планируют в день св. Николая 19 декабря. Мероприятие, начало которого запланировано на 16:00, возглавит мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, что в прошлом году верхушку новогодней елки должны были украсить шляпой волшебника. Однако после разгоревшегося скандала ей нашли отдельное место на Софийской площади в столице.

В Виндзорском замке установлили роскошную шестиметровую елку, которую украсили сотнями переливающихся стеклянных шаров и другими фигурками. Для оформления новогоднего дерева понадобилось участие нескольких сотрудников, которые пользовались лестницами, чтобы дотянуться до самых высоких веток.