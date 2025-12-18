Осадчая, Дорофеева, Астафьева: как украинские звезды украсили свои дома на праздники

Уже через неделю украинцы будут праздновать Рождество, а вместе с ним — ряд зимних праздников, неизменным символом которых является елка. В этом году украинские знаменитости выбирают не пафос и роскошь, а искренний семейный уют, традиции и личные смыслы.

В центре праздничного настроения — семейственность и тепло дома. В течение декабря селебрити активно делятся в соцсетях кадрами, как вместе с детьми и близкими создают новогоднюю атмосферу, превращая украшение елки в особый семейный ритуал. Фокус рассказывает, как украсили дом украинские звезды.

Светлана Тарабарова

Певица Светлана Тарабарова опубликовала домашние видео с детьми возле уже наряженной елки. Она призналась, что самое большое счастье для нее — именно эти мгновения рядом с родными, и напомнила, что Рождество уже совсем близко.

Тарабарова с детьми на фоне елки Фото: Instagram

Мирошниченко

Супруги Тимур и Инна Мирошниченко показали семейную елку, украшенную классическими игрушками, гирляндами и большим количеством детского декора. Праздничное дерево выглядит наполненным деталями, которые создают ощущение настоящего домашнего тепла.

Семья Мирошниченко украсила елку Фото: Instagram

Катя Осадчая

Телеведущая Катя Осадчая также поделилась праздничным настроением — в ее доме елка оформлена в лесном стиле с грибами, фигурками животных и природной цветовой гаммой.

Катя Осадчая с сыном на фоне елки Фото: Instagram

Даша Астафьева

Более личной стала публикация Даши Астафьевой. Певица показала свою елку и откровенно рассказала о непростых детских воспоминаниях, связанных с праздниками. По ее словам, долгие годы Рождество ассоциировалось со стрессом, отсутствием украшений и постоянной работой, и лишь сейчас она по-настоящему почувствовала ценность семейных традиций.

Елка Астафьевой Фото: Instagram

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева, в свою очередь, показала, как вместе с мужем Мишей Кацуриным и его детьми украшала живую елку дома. Супруги выбрали минималистичный декор — прозрачные шары в едином стиле и гирлянду с теплыми желтыми огоньками, а к процессу активно включились дети ресторатора.

Надя Дорофеева с семьей украсила елку Фото: Instagram

