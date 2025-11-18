Дорофєєва заговорила про народження дитини і стосунки з Дантесом (фото)

Українська співачка Надя Дорофєєва зізналася, що планує стати мамою найближчим часом. Ба більше, вона розкрила, у яких стосунках перебуває з колишнім чоловіком Володимиром Дантесом.

"Радіо Люкс" провели бліц з виконавицею. Так, у розмові Дорофєєва коротко відповіла на різні запитання про особисте життя та кар’єру.

Артистка анонсувала роботу над англомовним треком. Також Надя Дорофєєва наголосила, що ніколи не робила пластичних операцій.

Стосунки з Дантесом

Виконавиця також лаконічно прокоментувала свої стосунки з колишнім чоловіком, співаком Володимиром Дантесом. Вона зізналася, що після розлучення експара не вітала одне одного з прем’єрами пісень. Водночас зірка додала, що стосунки між колишніми справді можуть залишатися дружніми.

На запитання, чи планує знаменитість стати мамою найближчим часом, вона відповіла ствердно.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Дорофєєва та Дантес

Про розрив Володимира Дантеса та Наді Дорофєєвої стало відомо в березні 2022 року. Пара одружилася у 2015.

Згодом співачка оголосила про роман з ресторатором Михайлом Кацуріним, а музикант — з дизайнеркою Дашею Кацуріною. Пара також повідомила про своє розлучення в той же період, що й Дорофєєва з Дантесом. А раніше вони дружили родинами.

Дорофєєва та Дантес Фото: nadyadorofeeva

