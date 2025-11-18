Дорофеева заговорила о рождении ребенка и отношениях с Дантесом (фото)

Украинская певица Надя Дорофеева призналась, что планирует стать мамой в ближайшее время. Более того, она раскрыла, в каких отношениях состоит с бывшим мужем Владимиром Дантесом.

"Радио Люкс" провели блиц с исполнительницей. Так, в разговоре Дорофеева коротко ответила на различные вопросы о личной жизни и карьере.

Артистка анонсировала работу над англоязычным треком. Также Надя Дорофеева отметила, что никогда не делала пластических операций.

Отношения с Дантесом

Исполнительница также лаконично прокомментировала свои отношения с бывшим мужем, певцом Владимиром Дантесом. Она призналась, что после развода экс-пара не поздравляла друг друга с премьерами песен. В то же время звезда добавила, что отношения между бывшими действительно могут оставаться дружескими.

На вопрос, планирует ли знаменитость стать мамой в ближайшее время, она ответила утвердительно.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Дорофеева и Дантес

О разрыве Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой стало известно в марте 2022 года. Пара поженилась в 2015 году.

Впоследствии певица объявила о романе с ресторатором Михаилом Кацуриным, а музыкант — с дизайнером Дашей Кацуриной. Пара также сообщила о своем разводе в тот же период, что и Дорофеева с Дантесом. А раньше они дружили семьями.

Дорофеева и Дантес Фото: nadyadorofeeva

