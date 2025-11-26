Кум Насти Каменских рассказал о "гнилом" поступке Потапа

Украинский певец, продюсер и соучредитель "Музыкальной платформы" Геннадий Витер, который является кумом Насти Каменских, признался, как изменилось его отношение к NK и Потапу во время войны.

Ветер рассказал, что последний раз контактировал с кумой еще в мае — поздравил ее тогда с днем рождения. Продюсер отметил в интервью "Мне интересно", что Каменских, живя за границей, отдалилась от украинского инфопространства.

Настя Каменских стала меньше зарабатывать во время войны

Ветер отметил, что больше всего его возмутил инцидент в США, когда его кума перешла на русский язык во время общения с публикой.

"Ты можешь петь любые песни. Но общайся с аудиторией исключительно на украинском. Это сейчас очень важно. Это месседж, который идентифицирует тебя как украинку. Не надо переходить на другой язык, тем более язык агрессора", — сказал продюсер.

Несмотря на это, Витер отметил, что продолжит быть на стороне Насти Каменских, ведь она "не посторонний человек". Но на "Музыкальную платформу" он пока что звезду не готов пригласить NK.

К тому же, по словам певца, после начала большой войны деятельность артистки за рубежом сильно просела. Ее заработки упали, часть аудитории потерялась, а крупные инвестиции в латиноамериканское направление стали невозможными.

В частности, Витер отметил, что его кума регулярно приезжает в Украину — до шести раз в год.

Настя Каменских Фото: kamenskux

"Прошелся" по Потапу

В частности, Витер вспомнил "гнилой" поступок ее мужа Потапа. Он отметил, что не понимает его нынешней позиции и поведения.

"Я считаю таким очень гнилым поступком, когда он там кричал, что записался в ТРО. В какое ТРО? Что ты там делал? Ну, это очень неправильно. Я знаю, что он продолжает сотрудничать с российскими артистами, дальше он катается по клубам, поет русскоязычный контент, разговаривает на русском языке и ничего не говорит об Украине", — отметил продюсер.

Настя Каменских и Потап Фото: kamenskux/instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, ювелирный бренд "Золотой век", вероятно, платил артистке один миллион долларов в год. Но сотрудничество было разорвано из-за русскоязычных выступлений NK за рубежом.