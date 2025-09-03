"Потеряла много денег": раскрыта сумма, которую "Золотой Век" платил Насте Каменских

Ювелирный бренд "Золотой век", вероятно, платил Насте Каменских около одного миллиона долларов в год. Впрочем, сотрудничество было досрочно разорвано из-за русскоязычных выступлений артистки за рубежом.

Сама компания сумму контракта официально не раскрывает. Это приблизительная цифра, которую Forbes озвучили люди с музыкального и ювелирного рынка.

Исполнительница стала амбассадором компании в 2021 году. Во многих городах по Украине висит куча билбордов с лицом NK. По словам экспертов, телевизионные ролики и диджитал-рекламу можно остановить быстро, а на обновление наружной рекламы могут уйти месяцы.

За это сотрудничество жена Потапа получала, вероятно, миллион долларов в год.

"Это абсолютно реалистичная цифра. Инфлюенсерка потеряла очень много денег", — говорит собеседница издания.

Языковой скандал с Каменских

В конце лета певица отправилась в тур по городам США. NK на сцене одного из американских заведений спела на русском песни "Красное вино", "Это моя ночь", хотя и перевела их на украинский.

"Неважно, какого цвета твоя кожа. Неважно, на каком языке ты разговариваешь. Есть один язык — любовь. Это самое главное чувство в мире", — сказала исполнительница со сцены на русском.

Настя Каменских долго рекламировала "Золотой Век" Фото: YouTube

После волны возмущения украинцев сначала ювелирный бренд "Золотой Век" убрал из профиля упоминание о Каменских как о своем амбассадоре, а затем официально сообщил о разрыве контракта: "Опираясь на ценности и принципы компании Золотой Век, мы приняли решение досрочно завершить рекламную кампанию с певицей NK (Настей Каменских), которая была лицом бренда с 2021 года".

Решение компании жена Потапа "полностью поддерживает и искренне благодарна за сотрудничество с брендом, которое было для нее наполнено искренностью и смыслом".

