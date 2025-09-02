Будет петь на испанском: Каменских впервые высказалась о языковом скандале

Украинская певица официально ответила на досрочное расторжение контракта с ювелирным брендом "Золотой Век". Это произошло из-за скандала с русскоязычными песнями, которые артистка исполняла в Майами, США.

Настя Каменских заявила о готовности двигаться дальше по собственному пути, а также поблагодарила украинскую компанию за сотрудничество, которое "было наполнено искренностью и смыслом". Полный текст заявления появился на официальном сайте NK.

"Бренд "Золотой Век" — сильная, ответственная, профессиональная украинская компания, один из лидеров рынка. Решение компании певица полностью поддерживает и искренне благодарна за сотрудничество с брендом, которое было для нее наполнено искренностью и смыслом. Вопросы сотрудничества решены. Пришло время идти к новым проектам", — заявили представители артистки.

Они также отметили, что сейчас Каменских активно работает над созданием нового испаноязычного альбома в США. По их словам, исполнительница продолжает создавать успешные глобальные кейсы, которые "попали в чарт Billboard и привели ее на красные дорожки ведущих музыкальных премий мира" — Latin Grammy, Latin AMAs, LOS40, Premios Lo Nuestro и других.

Относительно поддержки Украины

PR-менеджеры отметили, что Каменских постоянно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения — посещает раненых в госпиталях, организовывает гуманитарную помощь, а также привлекает внимание мира к теме войны.

"Она реализовала знаковое антивоенное выступление вместе со всемирно известной группой Black Eyed Peas на сцене Latin American Music Awards, во время которого произнесла масштабную речь в поддержку Украины", — подчеркнули в команде NK.

Настя Каменских в рекламе "Золотого века" Фото: YouTube

Также они упомянули о ее "регулярном участии в международных мероприятиях, организованных в партнерстве с ООН", а также "многочисленные интервью" в ведущих англоязычных и испаноязычных изданиях.

Что предшествовало скандалу?

Конфликт между певицей и брендом возник после серии концертов NK в августе в американских городах Чикаго, Майами и Нью-Йорке. В сети появились видеозаписи, где артистка исполняет композиции на русском языке, в частности "Красное вино", "Это моя ночь" и "Попа как у Ким".

Особое возмущение вызвало ее заявление со сцены: "Не важно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимают все — это любовь". Эту фразу растиражировали в социальных сетях. Компания "Золотой Век", которая сотрудничала с артисткой с 2021 года, отреагировала на резонанс, объявив о досрочном прекращении партнерства.

Заметим, что в 2022 году Каменских публично обещала отказаться от исполнения русскоязычных треков. Очевидно, она изменила свою позицию.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Настя Каменских спела свои хиты на русском, хотя обещала этого не делать.

Алхим неожиданно вступилась за нее и ответила хейтерам. Скандальная блогерша, которая уехала в Дубай, несмотря на уголовные дела, решила не молчать об этой ситуации.

Кстати, Верховная Рада готовит правки в языковое законодательство, чтобы полностью запретить песни на русском.