В Раде хотят запретить украинцам петь на русском: языковой омбудсмен анонсировала изменения

Верховная Рада готовит правки в языковое законодательство. По словам уполномоченной по защите государственного языка, одним из нововведений может стать запрет украинским исполнителям петь на русском языке.

Related video

Елена Ивановская также считает, что блокировка российской музыки на популярных стриминговых платформах является необходимым шагом для защиты культурного пространства Украины. Об этом она рассказала "Интерфакс-Украина".

Блокировка русской музыки

В Офисе президента уже создали рабочую группу, которая изучает возможность блокировки российской музыки на стримингах. При обращении к Apple Music, Spotify, YouTube Music и др. Украина может опираться на 15-ю статью закона "О культуре", которая запрещает исполнение песен гражданами РФ или теми, кто поддерживает ее агрессивную политику.

"Моя позиция — однозначная. Распространение такого контента в Украине сегодня является не просто парадоксом, а фактически вызовом национальной безопасности и культурной идентичности. Российская музыка, особенно та, что создана или поддерживается лицами, которые открыто одобряют агрессивную политику России, должна быть максимально ограничена на наших информационных пространствах", — заявила Ивановская.

Отметим, что 19 февраля петиция на сайте Кабинета министров с призывом заблокировать песни на русском языке на стриминговых платформах в Украине набрала необходимое количество голосов.

Русскоязычные песни украинцев

На сегодня действующее языковое законодательство не предусматривает санкций или ограничений в отношении творческого продукта, созданного на русском языке, даже если это песни украинских артистов.

"В то же время мы видим мощный общественный запрос на усиление языковой идентичности именно в сфере культуры. В социальных сетях и общественных дискуссиях все чаще звучат призывы к поддержке украинского языка в музыке и искусстве в целом. Многие считают, что даже творчество украинских исполнителей должно быть максимально украиноязычным, особенно в это критическое для страны время, когда язык — символ сопротивления и национального единства", — отметила Ивановская.

Андрей Данилко (Верка Сердючка) в последнее время несколько раз попадал в скандалы, потому что продолжает выступать на русском Фото: v_serduchka/instagram

Комитет Верховной Рады по гуманитарной политике уже готовит к рассмотрению правки в языковое законодательство, которые могли бы урегулировать вопрос использования русского языка в творчестве украинцев.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская предлагает убрать русский язык из списка тех, которые нуждаются в поддержке и особой защите.

Лидер группы "Танок на майдане Конго" Олег Михайлюта резко высказался об Андрее Данилко, который не хочет переводить свои русскоязычные хиты на украинский язык.

Кроме того, директора комплекса отдыха, где Верка Сердючка пела песни на русском, оштрафовали на 425 гривен.