"Полтавский жлоб": Фагот разнес Сердючку за отказ переводить русскоязычные хиты

Украинский певец и лидер группы "Танок на майдане Конго" Олег Михайлюта резко высказался об Андрее Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки и не хочет переводить свои русскоязычные хиты на украинский.

По словам музыканта, такая позиция Данилко его возмущает. Фагот предположил, в чем на самом деле может быть причина такого решения. В комментарии Oboz.ua певец говорит, что все это можно делать, лишь бы было желание.

По мнению лидера "ТНМК", слова, что "песня не переводится", это просто нежелание этим заниматься.

"Ой, да все возможно — надо только захотеть. Мне никогда не нравились эти отговорки: трудно переводить. Конечно, музыка языка другая, но главное же — желание. А это просто нежелание трансформироваться. Не знаю, возможно, он воспринимает это как наступление на свое эго. Но на самом деле ничего страшного не произойдет. Данилко упирается. Но это даже не он, это полтавский жлоб в нем упирается", — заявил Фагот.

Андрей Данилко не хочет переводить свои хиты на украинский язык Фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official

Более того, Михайлюта вспомнил, как Оля Полякова говорила, что ей трудно общаться и петь на украинском. Впрочем, впоследствии исполнительница полностью перешла на государственный.

"Я помню, у меня был спор с Поляковой, когда пытался убедить ее в целесообразности перевода песен на украинский, а она возмущалась: "Я что, должна все петь на украинском?". Это было давно. Говорю: "Ну пусть не все, но хотя бы начни". А теперь смотрю на афиши — сто процентов материала на украинском языке. Все перевела — молодец", — отметил лидер группы.

На момент публикации материала Андрей Данилко не комментировал обвинения Михайлюты.

Ранее в команде Данилко даже отрицали, что тот выступал на русском: это якобы был полтавский суржик. Там напомнили, что музыканту запретили въезд в РФ на 50 лет и он активно поддерживает украинских защитников.

