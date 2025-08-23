"Полтавський жлоб": Фагот розніс Сердючку за відмову перекладати російськомовні хіти

Український співак та лідер гурту "Танок на майдані Конґо" Олег Михайлюта різко висловився про Андрія Данилка, який виступає у образі Вєрки Сердючки та не хоче перекладати свої російськомовні хіти українською.

За словами музиканта, така позиція Данилка його обурює. Фагот припустив, у чому насправді може бути причина такого рішення. У коментарі Oboz.ua співак каже, що все це можна робити, аби було бажання.

На думку лідера "ТНМК", слова, що "пісня не перекладається", це просто небажання цим займатися.

"Ой, та все можливо — треба лише захотіти. Мені ніколи не подобалися ці відмовки: важко перекладати. Звісно, музика мови інша, але головне ж — бажання. А це просто небажання трансформуватися. Не знаю, можливо, він сприймає це як наступ на своє его. Але насправді нічого страшного не станеться. Данилко впирається. Але це навіть не він, це полтавський жлоб у ньому впирається", — заявив Фагот.

Андрій Данилко не хоче перекладати свої хіти українською Фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official

Ба більше, Михайлюта згадав, як Оля Полякова казала, що їй важко спілкуватися та співати українською. Втмі, згодом виконавиця повністю перейшла на державну.

"Я пам’ятаю, у мене була суперечка з Поляковою, коли намагався переконати її в доцільності перекладу пісень українською, а вона обурювалась: "Я що, повинна все співати українською?". Це було давно. Кажу: "Ну нехай не все, але хоча б почни". А тепер дивлюсь на афіші — сто відсотків матеріалу українською мовою. Все переклала — молодець", — зазначив лідер гурту.

На момент публікації матеріалу Андрій Данилко не коментував звинувачення Михайлюти.

Раніше у команді Данилка навіть заперечували, що той виступав російською: це начебто був полтавський суржик. Там нагадали, що музиканту заборонили вʼїзд до РФ на 50 років і він активно підтримує українських захисників.

