"Не нуждается в защите": языковой омбудсмен призвала Кабмин изменить статус русского языка

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская предлагает убрать русский язык из списка нуждающихся в поддержке и особой защите.

Языковой омбудсмен хочет обновить перечень языков, нуждающихся в поддержке и особой защите. Об этом сообщается на официальной странице уполномоченного в Facebook.

Ивановская настаивает на необходимости привести название и положения Закона Украины "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств" в соответствие с обновленным официальным переводом Европейской хартии, которую утвердил МИД Украины в январе 2024 года.

Новый документ влечет за собой и обновление перечня языков, которым полагается поддержка и особая защита. Ивановская подчеркнула, что письмо с этими предложениями она отправила премьер-министру Украины Юлии Свириденко в первые дни пребывания на должности.

Омбудсмен уверена, что неправильный перевод хартии вызвал безосновательные обвинения в том, что Украина не выполняет международные обязательства. Все это создало условия для политического манипулирования ради подрыва статуса украинского языка как государственного.

Москва, по ее мнению, годами использовала этот документ для манипуляций.

"Русский язык не нуждается в нашей защите. Когда крымскотатарский и караимский стоят рядом с русским, это парадоксально", — считает она.

Напомним, Уполномоченная по защите госязыка хотела сделать так, чтобы исполнение песен на русском языке в публичных местах трактовалось как нарушение закона о государственном языке.

Украинская блогерша Елена Мандзюк ранее говорила, что ее дети могут избить других ребят, если услышат разговор на "языке террористов".