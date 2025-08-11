"Не потребує захисту": мовний омбудсмен закликала Кабмін змінити статус російської мови

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська пропонує прибрати російську мову зі списку тих, які потребують підтримки та особливого захисту.

Мовний омбудсмен хоче оновити перелік мов, які потребують підтримки та особливого захисту. Про це повідомляють на офіційній сторінці уповноваженого у Facebook.

Івановська наполягає на необхідності привести назву та положення Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" у відповідність з оновленим офіційним перекладом Європейської хартії, яку затвердило МЗС України в січні 2024 року.

Новий документ тягне за собою й оновлення переліку мов, яким надається підтримка та особливий захист. Івановська підкреслила, що лист із цими пропозиціями вона надіслала прем'єр-міністру України Юлії Свириденко в перші дні перебування на посаді.

Омбудсменка впевнена, що неправильний переклад хартії спричинив безпідставні звинувачення в тому, що Україна не виконує міжнародні зобов'язання. Усе це створило умови для політичного маніпулювання заради підриву статусу української мови як державної.

Москва, на її думку, роками використовувала цей документ для маніпуляцій.

"Російська мова не потребує нашого захисту. Коли кримськотатарська і караїмська стоять поруч із російською, це парадоксально", — вважає вона.

