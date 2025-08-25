У Раді хочуть заборонити українцям співати російською: мовна омбудсменка анонсувала зміни

Верховна Рада готує правки до мовного законодавства. За словами уповноваженої із захисту державної мови, одним із нововведень може стати заборона українським виконавцям співати російською мовою.

Олена Івановська також вважає, що блокування російської музики на популярних стримінгових платформах є необхідним кроком для захисту культурного простору України. Про це вона розповіла "Інтерфакс-Україна".

Блокування російської музики

В Офісі президента вже створили робочу групу, яка вивчає можливість блокування російської музики на стримінгах. При зверненні до Apple Music, Spotify, YouTube Music та ін Україна може опиратися на 15-ту статтю закону "Про культуру", яка забороняє виконання пісень громадянами РФ або тими, хто підтримує її агресивну політику.

"Моя позиція — однозначна. Поширення такого контенту в Україні сьогодні є не просто парадоксом, а фактично викликом національній безпеці та культурній ідентичності. Російська музика, особливо та, що створена або підтримується особами, які відкрито схвалюють агресивну політику Росії, має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах", — заявила Івановська.

Зазначимо, що 19 лютого петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом заблокувати пісні російською мовою на стримінгових платформах в Україні набрала необхідну кількість голосів.

Російськомовні пісні українців

На сьогодні чинне мовне законодавство не передбачає санкцій чи обмежень щодо творчого продукту, створеного мовою, якою є російська, навіть якщо це пісні українських артистів.

"Водночас ми бачимо потужний суспільний запит на посилення мовної ідентичності саме у сфері культури. У соціальних мережах та громадських дискусіях дедалі частіше лунають заклики до підтримки української мови в музиці та мистецтві загалом. Багато хто вважає, що навіть творчість українських виконавців має бути максимально україномовною, особливо у цей критичний для країни час, коли мова — символ опору та національної єдності", — зазначила Івановська.

Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) останнім часом кілька разів потрапляв у скандали, бо продовжує виступати російською Фото: v_serduchka/instagram

Комітет Верховної Ради з гуманітарної політики вже готує до розгляду правки до мовного законодавства, які могли б врегулювати питання використання російської мови у творчості українців.

Фокус раніше писав, що:

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська пропонує прибрати російську мову зі списку тих, які потребують підтримки та особливого захисту.

Лідер гурту "Танок на майдані Конґо" Олег Михайлюта різко висловився про Андрія Данилка, який не хоче перекладати свої російськомовні хіти українською.

Крім того, директора відпочинкового комплексу, де Вєрка Сердючка співала пісні російською, оштрафували на 425 гривень.