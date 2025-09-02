Буде співати іспанською: Каменських вперше висловилась про мовний скандал

Українська співачка офіційно відповіла на дострокове розірвання контракту з ювелірним брендом "Золотий Вік". Це сталося через скандал з російськомовними піснями, які артистка виконувала у Маямі, США.

Related video

Настя Каменських заявила про готовність рухатися далі власним шляхом, а також подякувала українській компанії за співпрацю, яка "була наповнена щирістю й змістом". Повний текст заяви з’явився на офіційному сайті NK.

"Бренд "Золотий Вік" — сильна, відповідальна, професійна українська компанія, один із лідерів ринку. Рішення компанії співачка повністю підтримує та щиро вдячна за співпрацю з брендом, яка була для неї наповнена щирістю й змістом. Питання співпраці вирішені. Настав час йти до нових проєктів", — заявили представники артистки.

Вони також зауважили, що зараз Каменських активно працює над створенням нового іспаномовного альбому в США. За їхніми словами, виконавиця продовжує створювати успішні глобальні кейси, які "потрапили до чарту Billboard і привели її на червоні доріжки провідних музичних премій світу" — Latin Grammy, Latin AMAs, LOS40, Premios Lo Nuestro та інших.

Щодо підтримки України

PR-менеджери наголосили, що Каменських постійно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення — відвідує поранених у госпіталях, організовує гуманітарну допомогу, а також привертає увагу світу до теми війни.

"Вона реалізувала знаковий антивоєнний виступ разом із всесвітньо відомим гуртом Black Eyed Peas на сцені Latin American Music Awards, під час якого виголосила масштабну промову на підтримку України", — підкреслили у команді NK.

Настя Каменських у рекламі "Золотого віку" Фото: YouTube

Також вони згадали про її "регулярну участь у міжнародних заходах, організованих у партнерстві з ООН", а також "численні інтерв'ю" у провідних англомовних та іспаномовних виданнях.

Що передувало скандалу?

Конфлікт між співачкою і брендом виник після серії концертів NK у серпні в американських містах Чикаго, Маямі та Нью-Йорку. У мережі з'явилися відеозаписи, де артистка виконує композиції російською мовою, зокрема "Красное вино", "Это моя ночь" та "Попа как у Ким".

Особливого обурення викликала її заява зі сцени: "Не важливо, якою мовою ти говориш. Є одна мова, яку розуміють усі — це любов". Цю фразу розтиражували в соціальних мережах. Компанія "Золотий Вік", яка співпрацювала з артисткою з 2021 року, відреагувала на резонанс, оголосивши про дострокове припинення партнерства.

Зауважимо, що у 2022 році Каменських публічно обіцяла відмовитися від виконання російськомовних треків. Очевидно, вона змінила свою позицію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Настя Каменських заспівала свої хіти російською, хоча обіцяла цього не робити.

Алхім несподівано заступилася за неї і відповіла хейтерам. Скандальна блогерка, яка виїхала в Дубай, попри кримінальні справи, вирішила не мовчати про цю ситуацію.

До речі, Верховна Рада готує правки до мовного законодавства, аби повністю заборонити пісні російською.