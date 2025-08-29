Після заяв про російську мову: "Золотий Вік" прибрав з амбасадорства Настю Каменських

Ювелірний бренд "Золотий Вік" прибрав з профілю згадку про Настю Каменських як свою амбасадорку на фоні скандалу з російською мовою. Чи розірвали вони офіційно співпрацю — наразі невідомо.

Перед цим NK заспівала російською в США та сказала "неважливо, якою мовою говорити". Український бренд засипали негативними коментарями в Instagram. Втім, офіційної заяви про розірвання рекламного контракту наразі не було.

Сторінку бренду підчистили: прибрали тег та видалили останні фото з Каменських. Співачка стала амбасадоркою компанії у 2021 році. У багатьох містах по Україні досі висить купа білбордів з обличчям NK.

Фото: Instagram

Українці розкритикували Каменських:

"Почуття прикрашають, а чи прикрашає ваш бренд співпраця з амбасадоркою, яка співає мовою агресора і якій "нє важна на каком язікє"?

"Не буду купувати у вас нічого! Поки у вас ця профура російська є обличчям бренду".

"Може варто змінити амбасадорку?".

"Чому обличчя вашого бренду досі є Каменських?".

"Золотий Вік із Каменських виглядає як антиреклама. Людина без цінностей не може представляти компанію, яка претендує на репутацію".

"Доставку в Маямі робите? Там ваша амбасадорка популяризує прекрасну інфантильність".

Каменських записала пісню "Почуття", яка рекламувала ювелірний бренд Фото: YouTube

Зазначимо, що у Facebook бренду досі є фото з артисткою.

Фото: Facebook

Наразі сама Настя Каменських на скандал не відреагувала.

За даними блогера Богдана Беспалова, колаборацію остаточно не закрили ще, "дивитимуться по динаміці зашкварів поки відомої артистки".

Каменських знову заговорила російською

Нещодавно виконавиця вирушила в тур містами США. Каменських на сцені одного з американських закладів заспівала пісні "Красное вино", "Это моя ночь", хоча й переклала їх українською.

"Неважливо, якого кольору твоя шкіра. Неважливо, якою мовою ти розмовляєш. Є одна мова — любов. Це найголовніше почуття у світі", — сказала співачка зі сцени російською.

