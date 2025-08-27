"Українську розумієш?": Дорн попросив російськомовного блогера змінити мову (відео)

Співак Іван Дорн уперше переклав українською один зі своїх хітів. В одному з європейських міст артист заспівав "Стицамен" під гітару.

Ексучасник дуету "Пара Нормальних" заспівав з білоруським вуличним музикантом Іваном Абрамовим. Українець виконав композицію під акомпанемент акустичної гітари.

Іван Дорн заспівав "Стицамен" українською

Блогер підійшов до "перехожого" і російською запитав, яка його улюблена пісня.

"А ти звідки?" — з підозрою запитав Дорн.

Той відповів, що з Білорусі.

"Українською розумієш? Давай тоді мою улюблену українську пісню заспіваємо", — сказав співак.

Після цього вони під гітару заспівали хіт "Стицамен", який, судячи з усього, уже готується до релізу на цифрових майданчиках.

Відео з Дорном набрало майже 900 тисяч переглядів. А люди в коментарях як критикують український варіант хіта, так і підтримують музиканта:

"Дорн на сцені російською говорить, а білорусу вирішив на мові видати базу".

"Він перекладе її на українську?! Ви шо".

"Івась хоче повернутися в Україну. Непоганий спектакль".

"Класно звучить українською".

