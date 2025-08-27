"Украинский понимаешь?": Дорн попросил русскоязычного блогера сменить язык (видео)
Певец Иван Дорн впервые перевел на украинский язык один из своих хитов. В одном из европейских городов артист спел "Стицамен" под гитару.
Экс-участник дуэта "Пара Нормальных" спел с белорусским уличным музыкантом Иваном Абрамовым. Украинец исполнил композицию под аккомпанемент акустической гитары.
Блогер подошел к "прохожему" и на русском спросил, какая его любимая песня.
"А ты откуда?" — с подозрением спросил Дорн.
Тот ответил, что из Беларуси.
"На украинском понимаешь? Давай тогда мою любимую украинскую песню споем", — сказал певец.
После этого они под гитару спели хит "Стицамен", который, судя по всему, уже готовится к релизу на цифровых площадках.
Видео с Дорном набрало почти 900 тысяч просмотров. А люди в комментариях как критикуют украинский вариант хита, так и поддерживают музыканта:
- "Дорн на сцене на русском говорит, а белорусу решил на языке выдать базу".
- "Он переведет ее на украинский?! Вы шо".
- "Ивась хочет вернуться в Украину. Неплохой спектакль".
- "Классно звучит на украинском".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Языковой омбудсмен Ивановская анонсировала изменения в законодательстве о полном запрете русскоязычной музыки в Украине.
- Иван Дорн вышел на связь после вечеринки с россиянами.
Кроме того, украинский рэпер резко высказался о Дорне.