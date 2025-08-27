"Украинский понимаешь?": Дорн попросил русскоязычного блогера сменить язык (видео)

Певец Иван Дорн впервые перевел на украинский язык один из своих хитов. В одном из европейских городов артист спел "Стицамен" под гитару.

Экс-участник дуэта "Пара Нормальных" спел с белорусским уличным музыкантом Иваном Абрамовым. Украинец исполнил композицию под аккомпанемент акустической гитары.

Иван Дорн спел "Стицамен" на украинском языке

Блогер подошел к "прохожему" и на русском спросил, какая его любимая песня.

"А ты откуда?" — с подозрением спросил Дорн.

Тот ответил, что из Беларуси.

"На украинском понимаешь? Давай тогда мою любимую украинскую песню споем", — сказал певец.

После этого они под гитару спели хит "Стицамен", который, судя по всему, уже готовится к релизу на цифровых площадках.

Видео с Дорном набрало почти 900 тысяч просмотров. А люди в комментариях как критикуют украинский вариант хита, так и поддерживают музыканта:

"Дорн на сцене на русском говорит, а белорусу решил на языке выдать базу".

"Он переведет ее на украинский?! Вы шо".

"Ивась хочет вернуться в Украину. Неплохой спектакль".

"Классно звучит на украинском".

