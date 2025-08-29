После заявлений о русском языке: "Золотой Век" убрал из амбассадорства Настю Каменских

Ювелирный бренд "Золотой Век" убрал из профиля упоминание о Насте Каменских как своем амбассадоре на фоне скандала с русским языком. Разорвали ли они официально сотрудничество — пока неизвестно.

Перед этим NK спела на русском в США и сказала "неважно, на каком языке говорить". Украинский бренд засыпали негативными комментариями в Instagram. Впрочем, официального заявления о расторжении рекламного контракта пока не было.

Страницу бренда подчистили: убрали тег и удалили последние фото с Каменских. Певица стала амбассадором компании в 2021 году. Во многих городах по Украине до сих пор висит куча билбордов с лицом NK.

Фото: Instagram

Украинцы раскритиковали Каменских:

"Чувства украшают, а украшает ли ваш бренд сотрудничество с амбассадоркой, которая поет на языке агрессора и которой "не важно на каком языке"?

"Не буду покупать у вас ничего! Пока у вас эта профура русская является лицом бренда".

"Может стоит сменить амбассадора?".

"Почему лицо вашего бренда до сих пор является Каменских?".

"Золотой Век с Каменских выглядит как антиреклама. Человек без ценностей не может представлять компанию, которая претендует на репутацию".

"Доставку в Майами делаете? Там ваш амбассадор популяризирует прекрасную инфантильность".

Каменских записала песню "Почуття", которая рекламировала ювелирный бренд Фото: YouTube

Отметим, что в Facebook бренда до сих пор есть фото с артисткой.

Фото: Facebook

Пока сама Настя Каменских на скандал не отреагировала.

По данным блогера Богдана Беспалова, коллаборацию окончательно не закрыли еще, "будут смотреть по динамике зашкваров пока известной артистки".

Каменских снова заговорила на русском языке

Недавно исполнительница отправилась в тур по городам США. Каменских на сцене одного из американских заведений спела песни "Красное вино", "Это моя ночь", хотя и перевела их на украинский.

"Неважно, какого цвета твоя кожа. Неважно, на каком языке ты разговариваешь. Есть один язык — любовь. Это самое главное чувство в мире", — сказала певица со сцены на русском.

