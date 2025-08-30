Настя Каменських заспівала російською: Алхім несподівано заступилася за неї і відповіла хейтерам

Скандальна блогерка Анна Алхім, яка виїхала в Дубай, попри кримінальні справи, вирішила заступитися за співачку Настю Каменських, яка втрапила у скандал через російську мову.

Алхім накинулася на людей, які розкритикували Каменських за виконання пісень російською мовою у США. Свою підтримку блогерка висловила в одній зі stories, що поширила в Instagram 29 серпня.

"Як ви за***ли! @kamenskux, я за тебе, ти молодець!", — написала Алхім російською мовою у stories.

Також вона обізвала людей, які роблять "нарізки" у соціальних мережах, "тупим стадом".

"За***ли робити свої нарізки, ви глибше порийтесь, там є що нарізати, до*****сь до людей. Тупе стадо", — зазначила Алхім.

Скандал з Настею Каменських: що відбулося

29 серпня мережу X сколихнули обговорення дій української співачки Насті Каменських, яка під час гастролей у США заспівала пісні російською мовою. Окрім того, співачка звернулася до глядачів та заявила, що "неважливо, якою мовою говорити".

29 серпня ювелірна компанія "Золотий Вік" повідомила у Facebook, що достроково припиняє рекламну кампанію з Настею Каменських на тлі скандалу щодо заяв співачки і виконання пісень російською мовою. Керівництво зазначало, що припиняє співпрацю, "опираючись на цінності та принципи компанії". У компанії також анонсували нові креативні концепції.

Варто зазначити, що перед цим компанія "Золотий Вік" прибрала інформацію зі своєї сторінки щодо Насті Каменських як амбасадорки бренду.

Додамо, що Настя Каменських знову заспівала російською вперше ще 23 серпня у Маямі, США. Артистка зокрема виконала пісні "Красное вино" та "Это моя ночь" на американській сцені, чим викликала хвилю обурення в українців.

Нагадаємо, на початку серпня Анна Алхім заявила у соцмережах, що переїжджає з родиною до Дубаю та зазначила, що не має планів на повернення назад в Україну.

Також згодом народна депутатка України Наталія Піпа заявила, що не здивована тим, що Алхім переїхала до Дубаю, оскільки їй не було оголошено підозру, попри кримінальні справи.