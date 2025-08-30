Настя Каменских спела на русском языке: Алхим неожиданно вступилась за нее и ответила хейтерам

Скандальная блогер Анна Алхим, которая уехала в Дубай, несмотря на уголовные дела, решила вступиться за певицу Настю Каменских, которая попала в скандал из-за русского языка.

Алхим набросилась на людей, которые раскритиковали Каменских за исполнение песен на русском языке в США. Свою поддержку блогер выразила в одной из stories, которую распространила в Instagram 29 августа.

"Как вы за***ли! @kamenskux, я за тебя, ты молодец!", — написала Алхим на русском языке в stories.

Также она обозвала людей, которые делают "нарезки" в социальных сетях, "тупым стадом".

"За***ли делать свои нарезки, вы глубже порыйтесь, там есть что нарезать, до*****сь к людям. Тупое стадо", — отметила Алхим.

Скриншот | Анна Алхим вступилась за Настю Каменских

Скандал с Настей Каменских: что произошло

29 августа сеть X всколыхнули обсуждения действий украинской певицы Насти Каменских, которая во время гастролей в США спела песни на русском языке. Кроме того, певица обратилась к зрителям и заявила, что "неважно, на каком языке говорить".

29 августа ювелирная компания "Золотий Вік" сообщила в Facebook, что досрочно прекращает рекламную кампанию с Настей Каменских на фоне скандала относительно заявлений певицы и исполнения песен на русском языке. Руководство отмечало, что прекращает сотрудничество, "опираясь на ценности и принципы компании". В компании также анонсировали новые креативные концепции.

Стоит отметить, что перед этим компания "Золотий Вік" убрала информацию со своей страницы относительно Насти Каменских как амбассадора бренда.

Добавим, что Настя Каменских снова спела на русском впервые еще 23 августа в Майами, США. Артистка в частности исполнила песни "Красное вино" и "Это моя ночь" на американской сцене, чем вызвала волну возмущения у украинцев.

Напомним, в начале августа Анна Алхим заявила в соцсетях, что переезжает с семьей в Дубай и отметила, что не имеет планов на возвращение обратно в Украину.

Также впоследствии народный депутат Украины Наталья Пипа заявила, что не удивлена тем, что Алхим переехала в Дубай, поскольку ей не было объявлено подозрение, несмотря на уголовные дела.