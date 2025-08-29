Настя Каменских угодила в скандал из-за русского языка: "Золотий Вік" прекращает рекламу с певицей

Ювелирная компания "Золотий Вік" досрочно прекратила рекламную кампанию с Настей Каменских. Причина в том, что певица исполнила песни на русском языке в США.

Украинская певица Настя Каменских (NK) была лицом бренда "Золотий Вік" с 2021 года. Об этом компания сообщила в Facebook.

Перед таким решением страницу "Золотого Віку" в Instagram засыпали негативными комментариями из-за того, что Каменских спела песни на русском языке в США. Певица подчеркивала, что "неважно, на каком языке говорить".

"Есть один язык — любовь. Это самое главное чувство в мире", — подчеркивала Каменских.

После высказываний ювелирный бренд убрал из профиля упоминание о певице как своем амбассадоре.

"Мы открываем новую страницу в связи с клиентами и наша команда уже работает над новой креативной концепцией. Готовятся идеи, сочетающие эмоции, чувства и вдохновения, чтобы клиенты "почувствовали "Золотий Вік" по-новому", — обещают ювелиры.

Обновленная рекламная кампания выйдет уже в 2025 году и станет ярким этапом развития бренда, обещают рекламщики.

Стоит отметить, что во многих городах по Украине висит много билбордов компании "Золотий Вік" с изображением Насти Каменских.

Каменских еще не комментировала скандал с ее участием, но ранее в интервью Алине Доротюк она говорила, что никогда не будет петь на русском языке.

Напомним, украинский певец Потап рассказывал, что их отношения с Настей Каменских начались, когда он был женат на Ирине Горовой.

Фокус также писал, что Потап и Настя Каменских поженились 23 мая 2019 года и в этом году они отмечают чугунную свадьбу.