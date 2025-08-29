Настя Каменських потрапила в скандал через російську мову: "Золотий Вік" припиняє рекламу зі співачкою

Ювелірна компанія "Золотий Вік" достроково припинила рекламну кампанію з Настею Каменських. Причина в тому, що співачка виконала пісні російською мовою в США.

Українська співачка Настя Каменських (NK) була обличчям бренду "Золотий Вік" із 2021 року. Про це компанія повідомила у Facebook.

Перед таким рішенням сторінку "Золотого Віку" в Instagram засипали негативними коментарями через те, що Каменських заспівала пісні російською мовою в США. Співачка наголошувала, що "неважливо, якою мовою говорити".

"Є одна мова — любов. Це найголовніше почуття у світі", — підкреслювала Каменських.

Після висловлювань ювелірний бренд прибрав з профілю згадку про співачку як свого амбасадора.

"Ми відкриваємо нову сторінку у зв'язку з клієнтами і наша команда вже працює над новою креативною концепцією. Готуються ідеї, що поєднують емоції, почуття і натхнення, щоб клієнти "відчули "Золотий Вік" по-новому", — обіцяють ювеліри.

Оновлена рекламна кампанія вийде вже 2025 року і стане яскравим етапом розвитку бренду, обіцяють рекламники.

Варто зазначити, що в багатьох містах України висить багато білбордів компанії "Золотий Вік" із зображенням Насті Каменських.

Каменських ще не коментувала скандал з її участю, але раніше в інтерв'ю Аліні Доротюк вона говорила, що ніколи не співатиме російською мовою.

