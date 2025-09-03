"Втратила багато грошей": розкрита сума, яку "Золотий Вік" платив Насті Каменських

Ювелірний бренд "Золотий вік", ймовірно, платив Насті Каменських близько одного мільйона доларів на рік. Втім, співпраця була дострокова розірвана через російськомовні виступи артистки за кордоном.

Сама компанія суму контракту офіційно не розкриває. Це приблизна цифра, яку Forbes озвучили люди з музичного і ювелірного ринку.

Виконавиця стала амбасадоркою компанії у 2021 році. У багатьох містах по Україні висить купа білбордів з обличчям NK. За словами експертів, телевізійні ролики та діджитал-рекламу можна зупинити швидко, а на оновлення зовнішньої реклами можуть піти місяці.

За цю співпрацю дружина Потапа отримувала, ймовірно, мільйон доларів на рік.

"Це абсолютно реалістична цифра. Інфлюенсерка втратила дуже багато грошей", — каже співрозмовниця видання.

Мовний скандал з Каменських

Наприкінці літа співачка вирушила в тур містами США. NK на сцені одного з американських закладів заспівала російською пісні "Красное вино", "Это моя ночь", хоча й переклала їх українською.

"Неважливо, якого кольору твоя шкіра. Неважливо, якою мовою ти розмовляєш. Є одна мова — любов. Це найголовніше почуття у світі", — сказала виконавиця зі сцени російською.

Настя Каменських довго рекламувала "Золотий Вік" Фото: YouTube

Після хвилі обурення українців спочатку ювелірний бренд "Золотий Вік" прибрав з профілю згадку про Каменських як свою амбасадорку, а згодом офіційно повідомив про розрив контракту: "Опираючись на цінності та принципи компанії Золотий Вік, ми прийняли рішення достроково завершити рекламну кампанію зі співачкою NK (Настею Каменських), яка була обличчям бренду з 2021 року".

Рішення компанії дружина Потапа "повністю підтримує та щиро вдячна за співпрацю з брендом, яка була для неї наповнена щирістю й змістом".

