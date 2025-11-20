Потап и Настя Каменских продают жилье под Киевом: фото дома за $2,2 млн

Потап и Настя Каменских, которые живут во время войны за границей, продают свой семейный дом под Киевом, расположенный в престижном поселке.

Об этом инсайдеры рассказали блогеру-сплетнику Богдану Беспалову. Более того, он показал скриншоты из агентства недвижимости и раскрыл детали продажи звездного имущества.

Некоторое время парочка, которая во время войны живет в Испании, сдавала недвижимость в аренду. Впрочем, такого заработка оказалось мало. Поэтому теперь дом выставлен на продажу за 2,2 млн долларов. Богдан Беспалов отметил, что объявление пытались скрыть, но не получилось.

К слову, площадь имения под Киевом составляет 444 кв. м. Он расположен на земельном участке в 17 соток.

"444 квадратных метра, 17 соток, 7 спален, в Киевской области. За 2,2 миллиона долларов. Вот такая стоимость семейного гнездышка Потапа и Насти", — сказал Беспалов.

В особняке несколько гостиных и большая кухня. Во многих комнатах установлены массивные люстры, а в одной из них есть большой камин. На территории дома просторная терраса с мебелью для отдыха, даже есть большой бассейн.

Дом Потапа и Насти Фото: YouTube

Причина такого срочного решения Потапа и Насти проста — им нужно больше денег для комфортной жизни в Европе.

"Сначала сдавали, но денег не хватает на заграницу. Поэтому решили полностью продать и отказаться от всего, что их объединяло с Украиной", — подытожил блогер.

