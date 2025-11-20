Потап і Настя Каменських продають житло під Києвом: фото будинку за $2,2 млн

Потап і Настя Каменських, які живуть під час війни за кордоном, продають свій сімейний будинок під Києвом, розташований у престижному селищі.

Про це інсайдери розповіли блогеру-пліткарю Богдану Беспалову. Ба більше, він показав скріншоти з агенції нерухомості та розкрив деталі продажу зіркового майна.

Деякий час парочка, яка під час війни живе в Іспанії, здавала нерухомість в оренду. Втім, такого заробітку виявилося замало. Тому тепер будинок виставлено на продаж за 2,2 млн доларів. Богдан Беспалов наголосив, що оголошення намагалися приховати, але не вийшло.

Потап і Настя Каменських продають будинок за 2 млн доларів

Потап і Настя Каменських продають будинок

До слова, площа маєтку під Києвом становить 444 кв. м. Він розташований на земельній ділянці у 17 соток.

"444 квадратні метри, 17 соток, 7 спалень, у Київській області. За 2,2 мільйони доларів. Ось така вартість сімейного гніздечка Потапа і Насті", — сказав Беспалов.

Відео дня

У маєтку кілька віталень і велика кухня. У багатьох кімнатах встановлені масивні люстри, а в одній з них є великий камін. На території будинку простора тераса з меблями для відпочинку, навіть є великий басейн.

Будинок Потапа і Насті Фото: YouTube

Причина такого термінового рішення Потапа і Насті проста — їм потрібно більше грошей для комфортного життя в Європі.

"Спочатку здавали, але грошей не вистачає на закордон. Тому вирішили повністю продати і відмовитися від усього, що їх об'єднувало з Україною", — підсумував блогер.

Фото: YouTube Фото: YouTube Фото: YouTube Фото: YouTube

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, ювелірний бренд "Золотий вік", ймовірно, платив співачці приблизно один мільйон доларів на рік. Втім, співпраця була достроково розірвана через російськомовні виступи артистки за кордоном.