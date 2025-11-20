Потап і Настя Каменських продають житло під Києвом: фото будинку за $2,2 млн
Потап і Настя Каменських, які живуть під час війни за кордоном, продають свій сімейний будинок під Києвом, розташований у престижному селищі.
Про це інсайдери розповіли блогеру-пліткарю Богдану Беспалову. Ба більше, він показав скріншоти з агенції нерухомості та розкрив деталі продажу зіркового майна.
Деякий час парочка, яка під час війни живе в Іспанії, здавала нерухомість в оренду. Втім, такого заробітку виявилося замало. Тому тепер будинок виставлено на продаж за 2,2 млн доларів. Богдан Беспалов наголосив, що оголошення намагалися приховати, але не вийшло.
Потап і Настя Каменських продають будинок
До слова, площа маєтку під Києвом становить 444 кв. м. Він розташований на земельній ділянці у 17 соток.
"444 квадратні метри, 17 соток, 7 спалень, у Київській області. За 2,2 мільйони доларів. Ось така вартість сімейного гніздечка Потапа і Насті", — сказав Беспалов.
У маєтку кілька віталень і велика кухня. У багатьох кімнатах встановлені масивні люстри, а в одній з них є великий камін. На території будинку простора тераса з меблями для відпочинку, навіть є великий басейн.
Причина такого термінового рішення Потапа і Насті проста — їм потрібно більше грошей для комфортного життя в Європі.
"Спочатку здавали, але грошей не вистачає на закордон. Тому вирішили повністю продати і відмовитися від усього, що їх об'єднувало з Україною", — підсумував блогер.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Настя Каменських остаточно перейшла на іспанську мову в своїх соціальних мережах.
- Настя Каменських заспівала свої хіти російською, хоча обіцяла цього не робити.
Крім того, ювелірний бренд "Золотий вік", ймовірно, платив співачці приблизно один мільйон доларів на рік. Втім, співпраця була достроково розірвана через російськомовні виступи артистки за кордоном.