"Нічого не зрозуміла": Настя Каменських остаточно перейшла на іспанську мову (фото)

Співачка Настя Каменських остаточно перейшла на іспанську мову в своїх соціальних мережах. Останній місяць абсолютна більшість її дописів написані для іноземної аудиторії.

У крайньому опублікованому відео Настя Каменських показує свою ранкову зарядку та пробіжку, закликаючи підписників в Instagram розпочати новий тиждень із турботи про себе й внутрішньої гармонії. Фокус звернув увагу, що всі дописи артистки останнім часом написані виключно іноземною мовою.

Артистка звернулася до фанатів іспанською, підкресливши важливість руху та позитивного настрою.

"Новий тиждень, нова енергія. Якщо це відео потрапило до вас — можливо, це було саме те нагадування, яке вам було потрібно, щоб почати з себе. Рух, зосередженість і трохи внутрішнього вогню… ось так ми починаємо. А як ви починаєте тиждень?" — поцікавилась зірка екрана в іспаномовних людей.

Відео дня

Далі Каменських продемонструвала, як готується до ранкової пробіжки. На ролику видно, як вона стоїть перед дзеркалом, взуває кросівки та одягає спортивний светр, після чого вибігає на вулицю разом зі своїм собакою.

Де зараз Настя Каменських?

За інформацією, що циркулює в медіа, Каменських нині проживає у США, де працює над новими проєктами. Раніше її чоловік, продюсер Потап, зазначав, що їхня родина проводить час у різних країнах, але сконцентрована на Іспанії.

Настя Каменських намагається завоювати іспаномовну аудиторію Фото: instagram.com/kamenskux

Ймовірно, саме тому співачка вирішила говорити зі своєю аудиторією однією мовою.

Що пишуть люди?

Підписники, які стежать за співачкою з початку її кар’єри, переважно розчаровані, адже не розуміють іноземної мови.

"Тепер всі тексти будуть іспанською мовою…?";

"Я в шоці, як же швидко перевзулась";

Підписники Каменських розчаровані, бо не розуміють іноземної мови Фото: instagram.com/kamenskux

"Чого пишете іспанською? Іспанія про вас нічого не знає";

"Все? Цей профіль вже орієнтований на іншу аудиторію?";

Каменських повністю перейшла на іспанську мову в Instagram Фото: instagram.com/kamenskux

"Нічого не зрозуміла, відписуюсь".

Дехто поставився до рішення артистки з розумінням і навпаки засудив людей, які критикують її позицію.

"В Україні хочуть позбутися всіх найкращих співачок. Настя красуня і оф**нна співачка, але нашому народу все і завжди не так", — написав російською глядач, якого звуть Роман.

Інша користувачка, Валентина, додала: "Кожний з нас на своєму місці. Кожний там, де він є. Чарівна".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Настя Каменських заспівала свої хіти російською, хоча обіцяла цього не робити.

Ювелірний бренд "Золотий вік", ймовірно, платив Насті Каменських приблизно один мільйон доларів на рік. Втім, співпраця була достроково розірвана через російськомовні виступи артистки за кордоном.

У мережі заговорили про начебто сина Насті Каменських та Потапа, якого вони приховують в Іспанії.