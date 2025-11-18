"Ничего не поняла": Настя Каменских окончательно перешла на испанский язык (фото)

Певица Настя Каменских окончательно перешла на испанский язык в своих социальных сетях. Последний месяц абсолютное большинство ее постов написаны для иностранной аудитории.

В крайнем опубликованном видео Настя Каменских показывает свою утреннюю зарядку и пробежку, призывая подписчиков в Instagram начать новую неделю с заботы о себе и внутренней гармонии. Фокус обратил внимание, что все посты артистки в последнее время написаны исключительно на иностранном языке.

Артистка обратилась к фанатам на испанском, подчеркнув важность движения и позитивного настроя.

"Новая неделя, новая энергия. Если это видео попало к вам — возможно, это было именно то напоминание, которое вам было нужно, чтобы начать с себя. Движение, сосредоточенность и немного внутреннего огня... вот так мы начинаем. А как вы начинаете неделю?" — поинтересовалась звезда экрана у испаноязычных людей.

Відео дня

Далее Каменских продемонстрировала, как готовится к утренней пробежке. На ролике видно, как она стоит перед зеркалом, обувает кроссовки и надевает спортивный свитер, после чего выбегает на улицу вместе со своей собакой.

Где сейчас Настя Каменских?

По информации, циркулирующей в медиа, Каменских сейчас проживает в США, где работает над новыми проектами. Ранее ее муж, продюсер Потап, отмечал, что их семья проводит время в разных странах, но сконцентрирована на Испании.

Настя Каменских пытается завоевать испаноязычную аудиторию Фото: instagram.com/kamenskux

Вероятно, именно поэтому певица решила говорить со своей аудиторией на одном языке.

Что пишут люди?

Подписчики, которые следят за певицей с начала ее карьеры, преимущественно разочарованы, ведь не понимают иностранного языка.

"Теперь все тексты будут на испанском языке...?";

"Я в шоке, как же быстро переобулась";

Подписчики Каменских разочарованы, потому что не понимают иностранного языка Фото: instagram.com/kamenskux

"Чего пишете на испанском? Испания о вас ничего не знает";

"Все? Этот профиль уже ориентирован на другую аудиторию?";

Каменских полностью перешла на испанский в Instagram Фото: instagram.com/kamenskux

"Ничего не поняла, отписываюсь".

Некоторые отнеслись к решению артистки с пониманием и наоборот осудили людей, которые критикуют ее позицию.

"В Украине хотят избавиться от всех самых лучших певиц. Настя красавица и оф**нная певица, но нашему народу все и всегда не так", — написал на русском зритель, которого зовут Роман.

Другая пользовательница, Валентина, добавила: "Каждый из нас на своем месте. Каждый там, где он есть. Очаровательная".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Настя Каменских спела свои хиты на русском, хотя обещала этого не делать.

Ювелирный бренд "Золотой век", вероятно, платил Насте Каменских около одного миллиона долларов в год. Впрочем, сотрудничество было досрочно разорвано из-за русскоязычных выступлений артистки за рубежом.

В сети заговорили о якобы сыне Насти Каменских и Потапа, которого они скрывают в Испании.