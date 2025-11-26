Кум Насті Каменських розповів про "гнилий" вчинок Потапа

Український співак, продюсер і співзасновник "Музичної платформи" Геннадій Вітер, який є кумом Насті Каменських, зізнався, як змінилося його ставлення до NK та Потапа під час війни.

Вітер розповів, що востаннє контактував з кумою ще в травні — привітав її тоді з днем народження. Продюсер наголосив в інтерв’ю "Мені цікаво", що Каменських, живучи за кордоном, віддалилася від українського інфопростору.

Настя Каменських стала менше заробляти під час війни

Вітер наголосив, що найбільше його обурив інцидент у США, коли його кума перейшла на російську мову під час спілкування з публікою.

"Ти можеш співати будь-які пісні. Але спілкуйся з аудиторією виключно українською. Це зараз дуже важливо. Це меседж, який ідентифікує тебе як українку. Не треба переходити на іншу мову, тим паче мову агресора", — сказав продюсер.

Попри це, Вітер наголосив, що продовжить бути на боці Насті Каменських, адже вона "не стороння людина". Але на "Музичну платформу" він поки що зірку не готовий запросити NK.

До того, за словами співака, після початку великої війни діяльність артистки за кордоном сильно просіла. Її заробітки впали, частина аудиторії втратилася, а великі інвестиції в латиноамериканський напрям стали неможливими.

Зокрема, Вітер наголосиа, що його кума регулярно приїжджає до України — до шести разів на рік.

Настя Каменських Фото: kamenskux

"Пройшовся" по Потапу

Зокрема, Вітер пригадав "гнилий" вчинок її чоловіка Потапа. Він зазначив, що не розуміє його теперішньої позиції та поведінки.

"Я вважаю таким дуже гнилим вчинком, коли він там кричав, що записався в ТРО. В яке ТРО? Що ти там робив? Ну, це дуже неправильно. Я знаю, що він продовжує співпрацювати з російськими артистами, далі він катається по клубах, співає російськомовний контент, розмовляє російською мовою і нічого не каже про Україну", — зазначив продюсер.

Настя Каменських та Потап Фото: kamenskux/instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, ювелірний бренд "Золотий вік", ймовірно, платив артистці один мільйон доларів на рік. Але співпраця була розірвана через російськомовні виступи NK за кордоном.