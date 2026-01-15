Дорофєєву спіймали на співпраці зі скандальним Потапом (відео)

Співачка Надя Дорофєєва перевипустила хіт гурту "Время и Стекло" і представила українськомовну версію треку "Имя 505". Ремікс на пісню зробив молодий український музикант Elysees.

А Дорофєєва відгукнулась на ідею артиста. 15 січня композицію представили на стримінгових платформах, а одним з продюсерів вказаний Потап.

Дорофєєва переспівала "Імʼя 505"

"Скидає мені якось молодий український електронний музикант @elyseesmusic ремікс на трек 505. А я така — мені подобається! Ну і ось "505" (Remix) вже на всіх музичних платформах!" — коментує артистка.

"Vremya i Steklo — це культовий етап для нашої української попкультури. І це була одна з найвибуховіших пісень якраз у моєму підлітковому віці. Тож я був радий працювати разом з Надею і тому, що ми зробили таку круту версію пісні 505", — прокоментутвав Elysees.

Дорофєєва переспівала "Імʼя 505"

Зазначимо, що "Имя 505" — найвпізнаваніша пісня гурту "Время и Стекло", до якого входили Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній. Кліп на неї на YouTube зібрав понад 276 млн переглядів.

Цікаво, що в продюсерах оновленого хіта значиться Потап (Олексій Потапенко), який під час війни живе за кордоном та неодноразово потрапляв у скандали за останні роки. Сам репер про "Імʼя 505" поки не згадував у своїх соцмережах.

У продюсерах оновленого хіта є Потап Фото: YouTube

Тим часом блогер-пліткар Богдан Беспалов пише, що співачці заплатили за таку колаборацію: "Ще одна комерційна історія для Дорофєєвої. Кошенята говорять, що Наді заплатив ноунейм репер аби записати ремікс на легендарний хіт і пропіарити його. Назріває питання — скільки коштує паплюження супер крутої пісні? Думаю як артистка, так і команда чудово розуміють, що новоспечений ремейк — повна лажа. Телеграм канал "Що ти знаєш про Бобула" теж підозрює артистку в комерції".

