Песни Нацотбора на Евровидение: Monokate "подколола" Jerry Heil за пафос — все детали (видео)

Участница Нацотбора Катя Павленко (Monokate) опубликовала пародийное видео, в котором иронично отреагировала на заявление Jerry Heil (Яны Шемаевой) относительно участия в Нацотборе на Евровидение. Яна, в частности, назвала свою песню "искусством" и заявила, что претендует на победу.

Ранее Яна Шемаева объяснила в TikTok, что подалась на Нацотбор только из-за одной песни, которую считает исключительной.

"Я бы не пошла на Нацотбор на Евровидение, если бы не эта песня. Она очень особенная. Мы специально ехали в Европу, чтобы ее записывать", — сказала певица.

По ее словам, люди, которые слышали трек во время работы над ним, сразу реагировали словами: "Это Евровидение". В то же время Jerry Heil подчеркнула, что не хочет участвовать в конкурсе формально: "Я не хочу идти на Евро просто, чтобы идти на Евро. Хочу и планирую сделать все, чтобы одержать победу? Абсолютно да".

Артистка также назвала композицию "первым произведением в своем активе, которое может решиться назвать искусством".

Відео дня

Monokate спародировала Джерри Хайла

В ответ Катя Павленко записала сатирическое видео, стилистически воспроизведя интонации и пафос этого заявления. В пародии она шутит, что также не пошла бы на Нацотбор без "этой песни", но ее путь был значительно более приземленным.

"Я специально поехала в Виноградарь, чтобы хорошо поработать над ней", — говорит Павленко.

Она иронично вспоминает длительный процесс работы над треком: "Мы работали над ней два месяца. Потому что это происходило во время регулярных российских обстрелов и в режиме постоянных отключений электроэнергии".

В финале видео Monokate так же затрагивает тему конкуренции, но с явным сарказмом: "Хочу ли я победить? Да конечно, иначе, зачем туда идти. Но я просто делаю музыку, а вы слушайте и принимайте решение. Сердцем. Но перед этим проверьте, чисто ли оно у вас чистое".

Песни Monokate и Jerry Heil

Песенные произведения двух участниц Нацотбора уже доступны к прослушиванию, как и остальные треки других участников.

Песня, с которой Jerry Heil будет соревноваться за право во второй раз представить Украину на Евровидении, называется "CATHARTICUS (prayer)", что переводится как "Катарсис (молитва)". Трек создан совместно с известными шведскими авторами победных песен Евровидения Joy и Linnea Deb ("Heroes" Måns Zelmerlöw, 2015). Он сочетает латинские молитвенные мотивы, украинский фольклорный вокал и современный поп, открывая новый взгляд на жанр.

Авторы отмечают, что главный месседж песни заложен в строках: "I pray for those who don't wanna see Heaven is on Earth" (Я молюсь за тех, кто не видит, что рай на земле).

"Мы не знаем, не поздно ли уже что-то кардинально изменить, но я точно верю, что никогда не поздно остановиться. Остановиться разрушать — себя, друг друга и мир вокруг. Этой песней мне хотелось напомнить: рай не где-то потом. Он возможен здесь и сейчас, если мы научимся его видеть", — добавляет Jerry Heil.

Песня Monokate называется "TYT". В описании под видео говорится о том, что это современное прочтение украинской народной лирики о выборе, свободе и женском достоинстве. Это фольклорная поэтика, которая звучит как живая речь о сегодняшнем моменте: о внутренних границах и взрослении от наивного ощущения до зрелого принятия себя и своего места в обществе.

В центре произведения — диалог между эмоцией и осознанием, поиск равновесия и силы отпустить то, что нельзя вернуть, и двигаться дальше без отрицания боли.

Авторы отмечают, что из личного эта история переходит в общее: во время разлуки и глобального ожидания песня призывает определить, в какой точке ты находишься, говорит о присутствии, взаимной поддержке и надежде снова стать ближе к себе и к своим людям.

Реакции людей

Песня Джерри Хайла:

" Где-то делась динамика... это как саундтрек к фильму, но не конкурсная песня, как по мне. Очень странная песня";

"Я просто рыдаю! Господи Боже, помоги это отправить на евровидение! Умоляю! Нереально";

"Это пение латиницей просто невероятное, вызывает какие-то апокалипсические настроения и думаю, что сейчас это многим отзывается. Как в трансе сидишь и слушаешь мелодию земли, которая предостерегает людей перед чем-то страшным. Очень мистическая песня, которую я могу представить, как в фильме, так и на сцене Евровидения, где будет целый зал завороженный. Есть много потенциала для сценических идей и шоу";

"Звучит интересно, но тема с религией уже перебор. Победит ли это? В Украине скорее всего да, да и в Европе может зайти, Яну там уже хорошо знают. Но не моя фаворитка".

Песня Monokate:

"Мощно, сильно и стильно!!! Качает и пробирает до мурашек...";

"Буду решать после живых выступлений. Но уже сейчас понятно, что эта песня выделяется среди всех. Она будет особенной, как на нашем отборе, так и на самом Евровидении. Все участники классные, талантливые, голосистые, но уникально звучит только Катя";

"По моему мнению, "Шум" и "Соловей" звучали значительно мощнее";

"Круче, чем у Джерри. Обувай!!!!".

